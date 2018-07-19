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Почему раньше затапливало Немигу, а теперь «плывет» Революционная?

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  • 19.07.2018, 8:10
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ФОТО TWITTER.COM/112BY

За неделю недавно отремонтированный пешеходный центр Минска затопило трижды.

Причём, если раньше традиционной жертвой непогоды был район улицы Немига, то теперь в “Маленькую Венецию” во время ливней превращается перекрёсток улиц Комсомольской и Революционной.

А ведь ещё в 2009 году спасателям приходилось на резиновых лодках эвакуировать с Немиги людей! Но с этой проблемой город справился. Почему сразу же появился новый проблемный регион?

В УП “Горремливнесток”, которое отвечает за 308 км минских коллекторов диаметром от 1 до 2,9 метра, рассказывают, что большинство подтоплений в Минске происходят или из-за небольшого диаметра отводных труб, которые не успевают пропускать воду, или из-за забитых листвой и мусором дождеприёмных колодцев. О том, почему каждый серьёзный дождь превращает центр Минска в бассейн, Еврорадио поговорило с директором УП “Горремливнесток” Юрием Субботиным:

Фото: TUT.by

- Если стоять со стороны Троицкого предместья и смотреть в сторону площади Восьмого марта на Дом моделей, видно три трубы. Раньше это был так называемый коллектор “Немига”, который выходил в реку Свислочь. Но когда строилось метро, с учётом того, что станция была очень высоко поднята, эти трубы заглушили, они не действуют. Ни капли воды туда не попадает и оттуда не стекает.

Теперь его функцию выполняет коллектор “Центр”. Для того, чтобы перестало затапливать Немигу, несколько лет назад построили участок коллектора, который перехватывает воду, стекающую по проспекту Дзержинского, начиная с Грушевки. Сброс сделали в на улице Полевой [район перекрёстка улицы Маяковского и Второго кольца].

Что касается Революционной – её как раньше топило, так и будет подтапливать. Это происходит потому, что трубы, закопанные под этими улицами, имеют небольшие диаметры, порядка 500 мм. При этом их устройство происходило ещё в конце 1940-х – начале 1950-х.

Тогда улицы в центре Минска были грунтовыми, там что-то росло, вода собиралась и никуда не уходила, а площадь водосбора была меньше. Теперь всё кругом в бетоне, плитке, а зеленых зон нет – воде некуда деваться. Она либо испаряется, либо стекает в сеть дождевой канализации. С учётом того, что испаряется она довольно медленно, то в большей степени попадает в канализацию, которая не может с ней справиться.

Проложить какие-то дополнительные сети в центре города очень сложно. “Раскопки” там не проведёшь: всё благоустроено, заасфальтировано. Ко всему прочему под землёй проходит очень много инженерных сетей, в том числе, силовых и телефонных. На площади в пяти квадратных метров может размещаться порядка полутора десятка кабелей. Проблема, в первую очередь, в этом.

Есть ли выход? Можно разобрать благоустроенные территории – асфальтированные, вымощенные плиткой. Организовать какие-то газоны, зелёные зоны, чтобы вода частично поглощалась грунтом. Хотя это нас тоже уже не спасёт, потому что такие площади, как потребовались бы для реализации этого варианта, переделать нереально.

Я представляю эксплуатирующую организацию. Посоветовать, что делать, наверное, смогли бы в проектных институтах, которые разрабатывали проекты по мощению этих улиц плиткой, укладке асфальта. Они бы могли что-то предложить. Но я повторюсь, сейчас в центре города ситуация такая, что прокопать что-то там и отвести сети практически невозможно. Я вам честно скажу, что конкретно делать с этими улицами, не представляю.

И вряд ли там вообще можно что-то сделать. Я сопереживаю людям, которые снимают там офисы, но пока единственный способ борьбы с водой – отслеживать погоду, ставить какие-то перегородки, чтобы она не хлестала в помещения напрямую, хотя бы мешки с песком. Предложить, что делать дальше, я не могу.

Проблему подтоплений Революционной решат за 2-3 недели?

Несмотря на растерянность представителя УП “Горремливнесток”, директор КУП “Мінская спадчына” [организация, которая выступает заказчиком реконструкции в историческом центре столицы] Александр Кохан заявляет, что проблему подтоплений на Революционной планируется решить в течение 2-3 недель.

“Сейчас разрабатываются проектные решения, каким образом обеспечить отвод воды, – говорит он в интервью БелТА. – Задействованы все эксплуатирующие специализированные и проектные организации, решение до конца недели должно быть. Реализация – в течение 2-3 недель”.

Один из предлагаемых вариантов – установка дополнительных приемников для отвода воды в сторону улиц Комсомольская и Немига. “Сети чистые, находятся в работоспособном состоянии, но не справляются с тем объемом воды, которая поступает во время сильных осадков”, – добавляет Александр Кохан.


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