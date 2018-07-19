Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении» 5 19.07.2018, 8:14

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Российские дипломаты вмешивались во внутренние дела Греции.

Заявления российского МИД о «последствиях» для Афин из-за высылки двух российских дипломатов свидетельствуют о «неуважении» России к Греции. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Греции.

«Заявления пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику», — заявили греческие дипломаты, передает РБК.

В Афинах полагают, что именно «подобный негативный образ мышления» побудил российских дипломатов к вмешательству во внутренние дела Греции, что и привело к их высылке и запрету на въезд. В МИД Греции подчеркнули, что с самого начала развития ситуации Афины пытались не смешивать действия дипломатов с российской внешней политикой. Однако заявления Захаровой, по мнению греческого МИД, свидетельствую о попытках Москвы оправдать «незаконные действия».

«Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Осудили в МИД Греции и предположения, согласно которым решение о высылке российских дипломатов принималось Афинами под давлением «третьей стороны». Эти утверждения «свидетельствуют об образе мышления людей, которые не понимают принципов и ценностей внешней политики Греции», заявили в Афинах.

В ходе брифинга 18 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов стала результатом «игры, в которую, конечно, Грецию втянули». «Мы прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим», — добавила она. Ранее в МИД заявляли, что «за антироссийским решением правительства Греции» стоят власти США.

Официальный представитель МИД также предупредила, что решение греческих властей не останется без ответа со стороны России.

Греческое издание Kathimerini 11 июля со ссылкой на источники сообщило о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. При этом газета приводила имя только одного из них — сотрудника российского посольства Виктора Яковлева. Также, по данным СМИ, власти запретили въезд в Грецию еще двум гражданам России. Поводом для этого стало их предполагаемое вмешательство во внутренние дела Греции.