Самые бедные и самые «богатые» регионы Беларуси 12 19.07.2018, 8:30

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В мае было проведено новое исследование рабочей силы Беларуси.

Сайт banki24.by проанализировали официальные данные и составили рейтинг регионов, куда стоит стремиться или наоборот лучше не соваться. В ходе обследования рабочей силы власти получили информацию с 11,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых работало более 2,6 млн человек.

По данным Белстата, в мае 2018 года в экономике Беларуси было занято 4,3 млн человек. Поэтому выборку можно назвать представительной. Если исходить из выборки, то в Беларуси есть немало территорий, где большому количеству работников начисляют зарплату ниже 300 BYN.

В мае-2018 регионом с наибольшей долей таких людей был Шарковщинский район Витебской области. Здесь зарплату ниже 300 BYN начисляли 15% занятых. Каждый седьмой житель этого региона хотя и работал, но фактически находился на грани выживания.

Немногим меньшая доля работников с зарплатой до 300 BYN была в Браславском районе — 14,8%.

Следующим в печальном топ-3 бедных регионов идет Хотимский район Могилевской области. В Хотимском районе 9,4% работников обследованных организаций была начислена зарплата ниже 300 BYN. Именно в Хотимском районе родилась и прожила первые годы экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.

Можно отсортировать регионы и по другой отсечке — например, по 500 BYN. Тогда окажется, что более чем у половины работников из 7 районов Беларуси начисленные зарплаты не превышали этой суммы. В указанную категорию в мае-2018 вошли Шарковщинский (55,4%), Мстиславский (54,7%), Бобруйский (54,1%), Кормянский (51,2%), Ушачский (50,6%), Хотимский (50,5%) и Лоевский (50,1%) районы. Еще в 51 районе Беларуси начисленные зарплаты от 40,3% до 49,3% занятых также не достигали 500 BYN.

В общем, жесткая бедность до сих пор широко распространена по белорусской провинции.

А что же с обещанной властями зарплатой по 1 000 BYN?

Нигде в Беларуси такая зарплата не была начислена абсолютному большинству. Лучшие показатели в мае-2018 имел Первомайский район Минска, где 47,7% занятых могли похвастаться начисленной зарплатой в 1 000 BYN и выше. К Первомайскому району столицы Беларуси приписан Парк высоких технологий. По этой причине первое место района в рейтинге выглядит вполне логично.

Чуть хуже в мае-2018 были результаты Партизанского района Минска (45,6%), Солигорского района (45%), Жодино (43,8%), Центрального района Минска (43,2%), Новополоцка (43%).

В Солигорском районе высокие зарплаты имеют работники Беларуськалия, в Жодино — БЕЛАЗа, в Новополоцке — Нафтана. Если идти дальше и смотреть зарплаты от 2 000 BYN, то их в ведомости видело абсолютное меньшинство по всей территории страны. Доля занятых с начисленной зарплатой выше 2 000 BYN в мае-2018 превышала 5% только в 15 территориях. В этот список входили 9 районов Минска, Солигорский, Речицкий, Минский, Островецкий районы и Жодино с Новополоцком.