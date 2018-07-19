В Бресте не утихают протесты против строительства аккумуляторного завода 1 19.07.2018, 8:41

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Фото: svaboda.org

Активисты намерены вынести вопрос на международный уровень.

Митинги и пикеты противников строительства завода запрещены. Но брестчане по воскресеньям приходят на площадь Ленина, стоят группами, не озвучивают лозунгов, не разворачивают транспарантов, а общаются и кормят голубей. Однако даже это расценивается властями как противоправное действие. На сбор подписей за отставку брестских чиновников местная власть ответила еще жестче.

О событиях в Бресте сайту ucpb.org рассказал один из участников инициативной группы противников строительства АКБ, активист ОГП Александр Кабанов:

«Мы беспрепятственно собрали 40 тысяч подписей под обращением в администрацию Лукашенко против строительства завода, небезопасного для жителей региона. Но наши власти на него никак не отреагировали. Тогда люди начали сбор подписей за отставку брестских чиновников, которые ничего не делают для того, чтобы воспрепятствовать строительству предприятия. И власти тут же стали это жестко пресекать. Было задержано шесть человек. Идут суды. Людей штрафуют. Постоянно идет давление на участников инициативной группы, на их детей. В колледже и других заведениях детям говорят, мол, передайте своим родителям, чтобы они не высовывались.

Мы получили ответ из «палаты представителей», где четко сказано, что сбор подписей не является массовым мероприятием, и на сбор подписей не надо никаких разрешений. А на нас составляют протоколы, мол, это несанкционированное мероприятие. Никаких доказательств, что это пикет, нет, только заявления сотрудников милиции. При этом на предоставленной видеозаписи видно, что идет сбор подписей».

Аргументов и законного повода у властей нет, тем не менее репрессии продолжаются.

«Было жесткое задержание несовершеннолетнего парня на площади в воскресенье: ему заломали руки и бросили в автозак, – говорит Александр Кабанов. – У нас есть факты, что Управление здравоохранения Брестской области дало команду увольнять врачей, которые влезут в тему завода. И это уже происходит. Участница инициативной группы, врач Татьяна Фесикова приняла участие в разрешенном митинге «Брестчанки против свинца». На следующий день ее уволили по надуманным причинам. Через суд она не добилась своего восстановления, хотя до этого проработала 16 лет, и к ней не было никаких претензий. В этом году только меня совершенно безосновательно задерживали уже 6 раз, я провел почти неделю “на сутках”».

Любого массовое мероприятие противников строительства АКБ сейчас под запретом. Они практически лишены возможности донести свои аргументы до широкого круга людей. Власти этого боятся. А еще того, что на разрешенном митинге реальное количество противников может оказаться в разы выше предполагаемого.

«Нами подано 16 заявок на митинги, марши, пикеты массовые и одиночные – везде отказ, в том числе в Минске, – продолжает Александр Кабанов. – Инициативная группа пыталась добиться встречи непосредственно с Лукашенко. Но все понимают, что это практически нереально. Я думаю, надо, чтобы всем этим занялась непосредственно Генеральная прокуратура».

Александр Кабанов призывает остановить строительство опасного завода и репрессии против противников этого проекта. Он убежден, что важную роль в этом могут сыграть демократические партии и организации:

«О том, что происходит в Бресте, должны знать партнеры белорусской оппозиции в странах Евросоюза. Мы готовы предоставить все документы, в том числе о нарушении норм экологического законодательства.

В обстановке репрессий властей, нарушения наших конституционных прав нам нужна поддержка демократических партий и организаций хотя бы на уровне совместного заявления».