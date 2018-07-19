закрыть
19 июля 2018, четверг, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Цены шокировали бы меня и в жирной Москве»: иностранный критик о минских ресторанах

19
  • 19.07.2018, 8:51
  • 5,266
ФОТО: TUT.BY

Цены в заведениях Минска стали еще выше.

Ресторанный критик Борис — из Санкт-Петербурга. Он разработал собственную трехзвездочную систему оценки заведений, а статьи пишет по итогам минимум двух посещений ресторана, куда ходит инкогнито — не представляясь и о визите не договариваясь. За 14 лет он опубликовал около трех с половиной тысяч рецензий на заведения Петербурга, Москвы, Хельсинки, Таллина, Риги, Милана, Рима, Тбилиси, Баку.

Обратить внимание на Минск (как говорит сам Борис — родину креветок и ананасов в российских ресторанах), было совершенно логично, пишет tut.by.

— Перелет в два-три раза дешевле и короче, чем в Милан или Тбилиси, а еще комфортные цены на апартаменты. Ну и по отцовской линии до 70-х годов прошлого века все жили в Пинске. Много ездил еще при СССР: Минск — Брест — Пинск. Так что Беларусь для меня очень близкая страна.

Рестораны для посещения критик выбирал с помощью рейтингов, читал новостные порталы, прислушивался к советам друзей и коллег, которые в них бывали.

— Ну и самое главное, работаю с беларуским редакторским агентством GoreOtUma. Больше всего полезных советов получил именно от своего редактора.

В первую очередь, говорит собеседник, стоит отметить, что заведения в центре города и заведения в спальных районах совершенно не провинциальны, как снисходительно принято считать среди москвичей и петербуржцев.

— Новые места тем более не уступают новым заведениям в российских городах-миллионниках. Ну, только бюджетами открытия, конечно. Надо помнить размер Минска. Но если меня завести в новое место с закрытыми глазами, усадить и только потом дать посмотреть на антураж, обращение, меню, подачу, то вполне можно представить, что это заведение открылось где-то в Петербурге. Разумеется, сравниваю те места, где был. А был я, наверное, в лучших, раз они прошли мой отбор в соотношении 1 к 10 мест из длинного списка.

Если говорить о трендах, то, как считает Борис, в Минске сейчас популярен тот формат, что «отработал» пиковые моменты в Москве еще четыре-пять лет назад. Конкретней — в Минске сейчас бум итальянских заведений. А еще почти в любом меню можно найти бургеры.

— У вас крайне мало «паназии» — нашего тренда 2017/2018. Или вот еще: в Петербурге каждое второе новое место — Грузия и Кавказ. У вас нашел три кавказских/восточных ресторана, зашел в «Баклажан», но не остался. Скучно, даже как-то странно. Не привлекло.

Или вот еще: потащился в единственный кошерный ресторан «7:40» — в Петербурге нет ни одного. Полный бардак: гостей нет, персонал неприветливый, карты не принимают, меню так и не понял, еще и на листе А4. Тоже пришлось ретироваться. Люди хотят с меня денег, и совсем немаленьких, так приложите толику старания.

Борис рассказывает еще об одном заведении-феномене Минска, которое, по его мнению, очень сложно представить себе сейчас в Москве.

— Французское дорогущее бистро Bistro de Luxe. Зашел, попробовал заказать. Официанты как министры в правительстве: какие лица, какой апломб, манерность, при этом грязный стол после предыдущего гостя, цены, шокировавшие бы меня и в жирной Москве… Ушел, конечно, я ж не на помойке себя нашел. Так вот. Это место невозможно представить себе в Москве или Петербурге. Французский период давно закончился, а с таким сервисом больше месяца оно бы не прожило.

По ощущениям Бориса, цены в заведениях Минска за тот год, что он здесь не был, стали выше.

— Мне, именно мне, показалось, что стал тратить в Минске больше на четверть. Курс обмена, другой выбор ресторанов, изменились цены в России — не знаю, возможно, весь букет причин. Но, например, утиные грудки в пяти ресторанах в пересчете на российский рубль стоили сейчас примерно как в Петербурге. Раньше была видна разница, и довольно заметная. Конечно, кроме манерных мест типа «Милано».

Но нормальный ресторанный рынок, по мнению эксперта, определяется тем, что есть рестораны на каждый день (например, закусочные), а есть «выходные» места, праздничные, которые нужно бронировать и в которые нужно «гладить шнурки».

— Четкое разделение — нормально. В России это разделение произошло года три назад — кризис помог. Если закусочная — то современная, качественная, чаще всего одного блюда. Пришел, съел пиццу «22 сантиметра», ресторанного уровня, а не ларечного. Или том-ям 600 миллилитров. Заплатил с напитком примерно 12 беларуских рублей и пошел. Лучше и выгоднее скучного бизнес-ланча — «витаминный, щи, каклета»… В Минске, мне кажется, таких мест мало. Есть куда двигаться.

А вот что очень приятно удивило россиянина в Беларуси, так это продукты. К сожалению и стыду за свою страну.

— Если прямо: удивило качество продуктов в Минске, прям до зависти. За время эмбарго Москва и Минск настолько «разошлись» векторами… Да, россияне не забыли, что такое пармезан, но его доступность, очередность в наборе используемых компонентов совершенно другая. Разумеется, какие-то вещи научились делать сами: хорошую русскую буррату или страччателлу даже итальянцы не отличают, а вот выдержанные сыры, как пармезан, в девяти «петербургских случаях» из десяти лучше бы не клали вообще. Не узнать в нем пармеджано! Потому что итальянский продукт надо доставать: советское слово снова пришло в наш обиход.

Фуа-гра — не видел года полтора в тех сотнях российских ресторанов, где был. У нас фуа-гра теперь — это событие, как первые видеомагнитофоны в СССР. У вас это нормальный продукт, «один из».

А вот наполненность минских заведений Борису показалась выше, чем посещаемость московских и питерских мест.

— Но, наверное, это оттого, что я ходил по самым популярным местам, — предполагает собеседник.

Из явных плюсов минского ресторанного бизнеса — это повсеместные граммовки, которые указаны в меню (по закону это должно быть и в Беларуси, и в России, но в стране-соседке лишь в половине мест это требование соблюдается). А еще — почти везде принимают банковские карты. В России с этим сложнее. А вот явный минус столичного общепита — сервис.

— Сервис только в половине мест я бы назвал… сервисом, которым занимаются, а не просто «продают» вам все подряд. Учат, объясняют, рассказывают, как надо обслуживать гостя, чтобы он получил положительные эмоции и вернулся. Пересоленный суп гость простит («не буду его брать в следующий раз, куплю ризотто»), а вот ожидание заказа в 15 минут — нет. И, конечно, большинство официантов в Минске, как мне кажется, рассматривают эту работу как временную.

В последний визит ресторанному критику в Минске понравилось заведение Pinky Bandinsky — за прекрасный формат. Из прошлогоднего визита больше всего запомнилось «Я ж тебе говорил!.. Место про еду». В этом году критику тоже попалось одно достойное место.

— Это ButterBro. Мечтаю увидеть такой ресторан в Петербурге.

Собеседник считает важным отметить следующий момент: он впервые столкнулся с такой «тугой», как выражается ресторанный критик, деловой перепиской с беларускими брендами, когда предлагал партнерство.

— Большие компании, маленькие — одинаково тяжело общаются. Да, никто не должен, не обязан помогать или соглашаться, но деловая этика подразумевает ответ. Отрицательный — пусть, главное, что понятный. Видимо, частный бизнес в Беларуси все еще не прошел нужный путь, — заключает Борис.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле