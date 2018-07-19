«Боимся, что нас обвинят в произошедшем» 4 19.07.2018, 9:22

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Фото с сайта sozh.info

В мае Бобруйск был ошарашен новостью о самоубийстве директора «Бобруйскмолоко» Татьяны Корниловой.

Вскоре после этого с предприятия уволились сразу восемь женщин-мастеров производственного участка. Бывшие работницы обратились в редакцию «Вечернего Бобруйска» и объяснили, что опасаются стать крайними по результатам инвентаризации, проведенной на предприятии и выявившей крупную недостачу.

Наталья Владимировна, одна из уволившихся мастеров:

– Если мы чего-то и боимся, то в первую очередь того, что про нас будут говорить, что мы виноваты в произошедшем на заводе. Поэтому сейчас хотим добиться справедливости. Документы подтверждающие, что мы не виноваты, у нас есть.

Приведенные ими факты неправильной, по их мнению, организации работы на заводе мы послали на реагирование руководству головного предприятия. Ответ поступил в редакцию за подписью заместителя директора по производству ОАО «Бабушкина крынка» – управляющей компании холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Галины Титенковой.

Недосчитались 120 тонн

Как рассказали женщины, 19 мая в филиале начали проводить инвентаризацию. (Напомним, директора Татьяну Корнилову нашли повешенной на рабочем месте 8 мая). По их словам, инвентаризация выявила крупную недостачу – в общей сложности, по информации ОБЭП, недосчитались 120 тонн сырья (молока). «Как такое могло произойти?» – задаются вопросом работницы.

Предыдущая инвентаризация, по их словам, была проведена 25 апреля, до этого – 1 и 10 апреля, еще при Татьяне Корниловой. С ее результатами мастеров не знакомили. Складывалось впечатление, что тогда все было хорошо.

Андрей Гузов, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома:

– Сейчас на предприятии «Бобруйскмолоко» проходит проверка, уголовное дело не возбуждалось. Если для этого будут основания, мы передадим все материалы в Следственный комитет.

По результатам последней инвентаризации мастеров по очереди стали вызывать в ОБЭП, выясняли обстоятельства недостачи. Многих заставили написать объяснительные.

Опасаясь, что «внезапно появившуюся» недостачу заставят покрыть именно их, мастера, по их словам, почти одновременно написали заявления об уходе.

Ответ руководства:

«На ПУП «Бобруйскмолоко» в мае 2018 года была произведена инвентаризация, в результате которой была выявлена недостача 120 тонн молока. Основная причина выявленного несоответствия – это невыполнение своих должностных обязанностей ответственных лиц (сотрудников) и слабый контроль со стороны руководства (заместитель директора по производству и директор ПУП «Бобруйскмолоко») за работой подчиненных сотрудников».

Скисшее молоко

За несколько дней до ухода из жизни директора Корниловой, утверждают бывшие работницы, на завод привезли очень много молока – около 280 тонн, хотя заявок на такое количество, по их словам, не было. В итоге, говорят они, 77 тонн попросту скисло – на заводе не успели его переработать.

– Обычно, если был излишек молока, то его перенаправляли в Осиповичи, а в этот раз таких распоряжений не было, – уточняет Тамара Петровна, одна из работниц.

По поводу этого молока мастера писали объяснения в ОБЭП, а покойный директор Татьяна Корнилова давала показания.

– Завод ожидал проверку седьмого мая. Проверяющие приехали раньше, пятого. Обнаружили эти семьдесят семь тонн, – добавляет Тамара Петровна. – С субботы, пятого мая, Татьяна Корнилова не появлялась дома и находилась на работе. А во вторник восьмого ее обнаружили повешенной у себя в кабинете.

Ответ руководства:

«5 мая была организована комиссионная приемка молока-сырья на всех приемных пунктах холдинга ОАО «Бабушкина крынка» с участием ГУ «Ветеринарный надзор» и прокуратуры районов. На ПУП «Бобруйскмолоко» было выявлено 77 тонн молока-сырья с повышенной кислотностью. Данное нарушение произошло главным образом по халатности, несоблюдению своих должностных обязанностей сотрудников ПУП «Бобруйскмолоко»: несоблюдение температурных режимов хранения молока, его несвоевременная переработка.

Производственная мощность ПУП «Бобруйскмолоко» рассчитана на приемку и переработку до 300 тонн молока сырого в сутки. 77 тонн молока-сырья — это только 1/3 часть от перерабатывающей мощности в сутки унитарного предприятия, поэтому говорить о поступлении слишком большего количества молока-сырья не следует».

График

По словам бывшего мастера Натальи Владимировны, последние три месяца на заводе отсутствовал график работы мастеров и рабочих.

– На работу выходили по звонку, – говорит женщина, – не могли строить свои планы. Заставляли идти в выходные за свой счет.

Ответ руководства:

«С 9 февраля 2018 года поставки молочной продукции ПУП «Бобруйскмолоко» закрыты на Российскую Федерацию, которая занимала около 85% от всего экспорта предприятия. По этой причине объемы реализации (экспорт) молочной продукции ПУП «Бобруйскмолоко» снизились и, соответственно, снизились объемы производства, с целью недопущения больших остатков готовой продукции на складах».

Этими же причинами, которые повлекли невыполнение финансово-экономических показателей по холдингу, руководство предприятия объяснило отсутствие премий.

Мастера уточняют: все филиалы «Бабушкиной крынки» были без премии с февраля 2018 года. При этом никакого приказа о лишении премии работники не подписывали – ее просто перестали выплачивать. А раньше сумма премирования могла достигать 120-130 рублей в месяц.

– Ходили слухи о том, что все лишились премии из-за небольших объемов выпускаемой продукции, – говорит Наталья Владимировна.

Уволившиеся работницы рассказали и о других неоднозначных фактах в работе предприятия. Однако публиковать информацию, которая может повлиять на деловую репутацию предприятия, редакция не имеет права без документальных доказательств.

«Был дружный коллектив, болели за завод»

Мы обратились за комментарием к бывшему гендиректору холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Игорю Конончуку.

– Я не могу сейчас оценивать работу предприятия и сложившуюся ситуацию, потому что давно там не работаю. Могу только сказать, что на молочном предприятии всегда будет очень много нюансов. Но мы всегда стремились к безотходному производству, в том числе и в Бобруйске.

В Бобруйске, помнится, сложился дружный, хороший коллектив. Люди работали эффективно, остатков продукции не было никогда, потому что всегда планировалось количество, которое необходимо сделать, к производству относились очень ответственно. Они переживали за все происходящее, болели за завод. Когда я, будучи директором, сюда приезжал, признаюсь вам, отдыхал душой.

В бобруйский завод было вложено порядка 37 млн. евро, это современное, высокотехнологичное производство, оно по ряду позиций даже превосходит даже головное предприятие в Могилеве, – отметил Игорь Павлович.