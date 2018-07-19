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Брестское «Динамо» в ближайшее время расстанется с Милевским и Гавриловичем?

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  • 19.07.2018, 9:29
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Артем Милевский

Решение может быть связано c нарушением дисциплины.

Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» в ближайшее время расстанется с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Один из источников, близкий к клубу, сообщил, что это решение может быть связано с нарушением дисциплины.

Также существовала вероятность расставания с Павлом Савицким. Однако на данный момент он остается в команде.

Отметим, что Гаврилович является капитаном команды. В нынешнем сезоне провел 13 матчей, полная статистика здесь.

Милевский имеет второй результат в команде по системе «гол + пас» – на его счету 10 (3+7) баллов в 14 матчах. Полная статистика Милевского здесь. Лучше показатель только у Савицкого 13 (9+4) балла. Также Савицкий является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Шпилевский говорил о том, что Милевский еще не до конца раскрыл свой потенциал.


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