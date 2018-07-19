Как школьников учат взрослеть: опыт Финляндии 2 19.07.2018, 9:36

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Фото: Yrityskyla

В рамках необычного проекта финские шестиклассники могут попробовать себя в роли взрослых.

DW о том, что им это дает.

Финляндия давно известна своим современным и неординарным подходом к школьной программе. Проект "Я и мой город" (Me & MyCity) является еще одним доказательством творческого отношения финнов к системе школьного образования. В ходе этой программы шестиклассники на один день становятся жителями мини-города, устроенного так же, как и настоящие города: в нем есть магазин, больница, полиция, пожарная часть, мэрия, редакция газеты, банк, кафе и даже музей. Выбрав на подготовительном этапе работу по душе, дети выполняют профессиональные обязанности в своем городе в условиях, приближенных к реальности.

В судоходном финском городе Вааса проект "Я и мой город" проходит в большом зале промышленного здания на окраине, и происходящее там слегка напоминает небольшую ярмарку. Все помещение заполняют стенды-кабинки с логотипами компаний, спонсирующих учебный проект.

Внутри одной кабинки с эмблемой крупной сети супермаркетов работают несколько девочек: одна расставляет товары на полках, еще одна проверяет их ассортимент с помощью компьютерной программы. В другой кабинке с логотипом местной строительной компании трое шестиклассников надевают каски и светоотражающие жилеты и собираются на осмотр строительного участка. Неподалеку кипит работа в редакции - группа школьников обсуждает выпуск сегодняшней газеты. Всего в проекте заняты 55 человек - учеников трех шестых классов из разных школ. Всем детям примерно по 12 лет.

Юные сотрудники строительной компании в мини-городе

Дети учатся быть взрослыми

Ханна Сандберг уже не первый год работает в программе "Я и мой город", в ее обязанности входит помогать детям понять принципы действия проекта и убедиться в том, что они не испытывают никаких сложностей. "Дети узнают, по каким законам живет общество, и о том, каково это, - иметь работу, - говорит Сандберг. - Они получают зарплату, платят налоги, у них есть свободное время и рабочие обязанности. Они учатся, каково это - быть взрослым".

По словам Ханны, цель программы - ознакомить детей "с правилами существования общества и принципами работы различных компаний и официальных учреждений, таких, как мэрия". "Школьники узнают, чем занимаются люди, которые работают для города", - рассказывает она.

Программа "Я и мой город" стартовала в 2009 году, на сегодняшний день в ней участвуют школы по всей Финляндии. Проект работает при поддержке финских университетов, финансовую поддержку ему оказывают крупные финские компании.

Помещение, в котором проходит проект "Я и мой город", напоминает мини-ярмарку

Ежегодно участниками проекта "Я и мой город" становятся около 4500 школьников города Вааса - главного города финского региона Остроботния. Кукка-Мария Каллио - региональный координатор проекта. В ее задачи входит организация практической части программы. Она говорит, что с ее начала в программе приняли участие 250 тысяч шестиклассников по всей Финляндии. Некоторые из них, прежде, чем принять окончательное решение, чем они будут заниматься в программе, связались с компаниями, сотрудниками которых они хотели стать в мини-городе.

"Мы получили мейл от одного из наших партнеров, компании Wärtsilä, - рассказывает Кукка-Мария Каллио. - Они рассказали, что им написала письмо девочка, которая выбрала роль генерального директора фирмы Wärtsilä в мини-городе. Она интересовалась философией компании и тем, какими принципами работы она должна поделиться со своими одноклассниками".

Проект вселяет уверенность в школьников

Тильде и Александру по 16 лет, несколько лет назад они тоже участвовали в программе "Я и мой город". Сегодня они здесь, чтобы помочь нынешним участникам быстрее сориентироваться и выполнять поставленные перед ними задачи.

"Благодаря проекту, школьники быстрее социализируются, - говорит Александр. - Он также помогает стать им стать более уверенными в себе, потому что вначале ты со многими не знаком, а потом ты встречаешься с новыми людьми, и уверенность в своих силах растет".

Участники проекта

Будучи участником программы "Я и мой город", Александр работал в банке. "Было весело, - вспоминает он, - но на самом деле это не то, что мне действительно нравится. Если бы я участвовал в проекте сейчас, я бы, скорее, пошел работать в компанию ABB, которая разрабатывает технологии для альтернативной энергетики".

Программа "Я и мой город" изменила и профессиональные планы Тильды. "Когда в шестом классе я участвовала в этом проекте, я работала на почте, и тогда мне было это интересно. Но сейчас я бы выбрала работу в компании Wärtsilä, потому что меня интересует машиностроение", - говорит девочка.

Все, как в жизни

По словам куратора программы "Я и мой город" Ханны Сандберг, хорошо, что участие в проекте помогает школьникам осознать, какая профессия будет им не по душе, когда они вырастут. Кроме того, они начинают понимать, что даже та работа, которая им нравится, не всегда идеальна.

"Иногда детям не нравятся задания, которые им приходится выполнять, и тогда я говорю: "Так будет происходить и в реальной жизни. Вам нравятся не все ваши обязанности, но я надеюсь, что в основном то, что вы делаете, вам по душе".

В программе "Я и мой город" участвуют и девятиклассники, для них она включает в себя консультации по профессиональному ориентированию. Школьникам предлагаются ролевые игры, где они управляют конкурирующими друг с другом компаниями. Победитель игры зарабатывает максимальную прибыль и лучшую профессиональную репутацию.

Кукка-Мария Каллио говорит, что этическое корпоративное поведение, включающее в себя ответственность перед обществом и заботу об окружающей среде, является важной частью общей концепции проекта. "Мы все заботимся о будущем. Каждый обеспокоен судьбой детей и их участием в жизни общества. Речь идет о том, как научить их принимать ответственные решения, от которых зависит будущее общества, в котором им предстоит жить", - говорит координатор проекта "Я и мой город".