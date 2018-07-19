Видеофакт: Оператор снял интервью с мэром Москвы с лапшой на ушах 19.07.2018, 9:47

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А как еще слушать обещания чиновников?

Мэр Москвы Сергей Собянин дал 18 июля интервью телеканалу «Москва 24», который был основан в 2011 году по его же инициативе и принадлежит мэрии столицы. Это была типичная беседа про «формирование современной городской среды», в ходе которой глава города рассказывал, как «важно, чтобы человеку в этом городе жилось комфортно».

Типичная, да не очень! Один из операторов, снимавших Собянина, повесил себе на ухо настоящую вареную лапшу.

Видео с лапшой выложил в своем инстаграме Сергей Харитонов, обнаружила «Медуза»; он же, предположительно, и есть главный герой ролика. Харитонов подписал пост хэштегами #обещалкин, #правда, #единаяроссия, #фбк, #свободаслова и #свободасми.

Изображение на экране камеры в самом ролике, выложенном Харитоновым, выглядит нечетко. Однако съемки именно с этого ракурса вошли в интервью, опубликованное на сайте «Москвы 24».

Вероятно, акция с лапшой планировалась заранее. В комментариях одна из знакомых Харитонова написала: «Вы сделали это! Боже, как я вами горжусь!»