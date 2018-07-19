Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди 19.07.2018, 9:51

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Мужчина намерен разыскать женщину, сделавшую его богачом.

Штукатур из Великобритании выиграл миллион фунтов (34,5 млн грн. – Ред.) и теперь пытается разыскать женщину, сделавшую его богачом. Удача улыбнулась 32-летнему Аррону Уолшоу, жителю города Оссетт на севере Англии, передает Сегодня.

Мужчина подбежал к кассе в магазине за несколько минут до окончания розыгрыша, и сделал это одновременно с другой клиенткой. Заметив, что покупатель торопится, женщина пропустила его вперед, и он приобрел лотерейный билет, который оказался счастливым.

На следующее утро Уолшоу проснулся миллионером. Парень убежден, что, если бы не вежливость пропустившей его женщины, он не успел бы купить билет. Мужчина хочет разыскать ее и отблагодарить. А свой выигрыш счастливчик потратит на "свадьбу мечты".