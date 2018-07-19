Ливень затопил «Евроопт» в Бресте 1 19.07.2018, 10:00

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Инцидент зафиксировали на видео покупатели одного из самых больших гиперов в Бресте на Варшавском шоссе.

Ливень и сильный ветер обрушились на город во второй половине дня, причем действовала стихия избирательно. В некоторых микрорайонах ливневка не справлялась с потоками дождя, в других - асфальт остался практически сухим, пишет virtualbrest.by.

В этот раз больше всего не повезло гипермаркету "Евроопт" на Варшавском шоссе. В результате непогоды подтопленным оказался первый этаж торгового объекта.