«Не можем понять: неужели закон существует не для всех?» 4 19.07.2018, 10:14

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Гомельчане обеспокоены, что обойная фабрика снова будет выбрасывать формальдегид на город.

На прошлой неделе филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт» возобновил работу линии по производству виниловых обоев, пишет сайт gomel.today.

Дожиг экологической безопасности

СМИ уже сообщали о тревоге, которую вызывает у жителей Гомеля удушливый дым, с начала этого года часто накрывавший городские кварталы. Жители направили в адрес властей ряд обращений. Еще в 2013-2014 гг. на предприятии было установлено оборудование голландской фирмы STORK для производства виниловых обоев. Оно используется и известной обойной кампании RASCH в Германии. Но общественные активисты пишут, что на гомельской обойной фабрике голландские линии были установлены без улавливающих фильтров.

Вместо них, по словам активистов, к двум новым технологическим линиям были подключены старые печи дожига (теплообменники) еще 90-х годов. Вскоре старые и несовместимые с новым оборудованием очистные сооружения перестали справляться с переработкой отходов и начали выходить из строя. Поэтому, похоже, печи дожига вредных выбросов стали просто отключать. А отходы стали напрямую попадать в атмосферу. И хотя трубу фабрики нарастили на 10 метров, значительная часть выбросов все равно оседала в жилой зоне. Уже с лета 2016 года жители окрестных улиц начали жаловаться на удушливый дым и запах, вызывавший у них кашель, тошноту и головокружение.

В результате протестов граждан производство было остановлено, а власти «обещали разобраться» в ситуации и принять меры для экологической безопасности населения. Но, как сообщают жители улицы Береговой, 10 июля фабрика снова работала. Вечером 11 июля журналисты наблюдали густые клубы дыма, поднимавшиеся из трубы, оседавшие на затоны реки Сож либо уносимые ветром в сторону 5-го микрорайона.

Активистка Антонина говорит:

— Мы уже устали от этой ситуации. У нас растут дети, и им приходиться гулять во время этих химических атак. В радиусе нескольких сот метров от фабрики — две школы, несколько детских садиков, сквер. Неужели власти нас так и не услышат?

Активистка сообщает, что по их данным, 7 июля на фабрику неожиданно пришла проверка, и там начался настоящий аврал.

Активистка Наталья:

— Мы не можем понять: разве закон Беларуси существует не для всех? Обойная фабрика получила разрешение на работу после того, как Республиканская государственная экологическая экспертиза проверила исправную работу всех необходимых очистных сооружений. Правильно? Но сегодня хорошо известно, что это оборудование уже не работает. Значит, и разрешение на производство виниловых обоев должно быть автоматически отозвано?

Воз с формальдегидом

Жители показывают объемную пачку бумаг — их переписку с официальными учреждениями. Она началась еще 2 года назад. И говорят, что ответы, как правило, приходили одинаковые — нет, дескать, повода для волнений. Такого примерно содержания ответ Гомельского горисполкома пришел на первые тревожные сигналы граждан еще в августе 2016 года. Не видела никаких нарушений и администрация Новобелицкого района.

В ее ответе гражданам от 5 июля 2018 года говориться, что в июне на предприятии велись ремонтные работы, и только пробные пуски сопровождались выбросами газов. А Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии с начала января 2018 года по 25 мая никаких превышений допустимой концентрации оксида углерода, диоксида азота и формальдегида в зоне «Гомельобои» также не замечал.

Главный государственный санитарный врач Гомеля Николай Рубан заверяет, что лабораторный контроль воздуха в зоне влияния «Гомельобои» продолжается. А всем несогласным предлагает обжаловать ответ в вышестоящей инстанции. Ничего страшного не обнаружил в воздухе и областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Но вот Гомельская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды оказалась более внимательной. В ее ответе сообщается: «В ходе проведенных анализов 12 апреля и 2 мая 2018 года установлены факты превышения предельно-допустимых концентраций по показателю «формальдегид». После этого Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с горрайинспекцией стал проводится постоянный мониторинг предприятия-нарушителя.

Был произведен также расчет возмещения вреда на сумму 549 рублей для юридического лица ОАО «ЦБК-Консалтинг». Но для юрлица сумма в размере средней заработной платы рабочего, видимо, что слону дробина. Мы так предполагаем только потому, что уже в июне 2018 года Гомельской областной лабораторией аналитического контроля при повторных замерах опять были выявлены нарушения по тому же формальдегиду. И с 22 июня разрешение на работу предприятия «Гомельобои» было все же отозвано.

Но каждый день простоя — это потери в деньгах для собственника предприятия. И 27 июня по инициативе руководства концерна «Беллесбупром», куда входит ОАО «ЦБК-Консалт», на фабрике «Гомельобои» состоялось совещание с участием администрации Новобелицкого района, Гомельского горисполкома, Гомельского облисполкома, Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и даже помощника Лукашенко по Гомельской области Юрия Шулейко. Совещание приняло решение о скорейшем возобновлении работы трафаретного участка. Специалисты же «Гомельобоев» обязались в кратчайшие сроки сократить выброс формальдегида до допустимых норм.

На фабрике сразу же отчитались, что установили дополнительный теплообменник и форсунки для газовоздушной смеси. И уже 28 июня филиал «Гомельобои» получил разрешение продолжать производство виниловых обоев. Но опять — двадцать пять. Инспектора природоохраны быстро обнаружили, что формальдегид в воздухе вокруг фабрики снова превысил норму. Руководство ОАО в очередной раз получило предупреждение.

Что ж, инспектора охраны окружающей среды свою работу, похоже, делают. В рамках своих полномочий и возможностей. Но воз и ныне там? А точнее — ВОС, показатель «воздействия на окружающую среду». Как мы видим, предприятие «Гомельобои» время от времени возобновляет свою работу. А жители по-прежнему жалуются на удушливый дым.

Активисты говорят: на очередной встрече с руководством города их обвинили в том, что они добиваются прекращения производства.

— Мы вовсе не хотим закрытия фабрики, — говорит Антонина. — Ведь там работают многие жители нашего района. И мы прекрасно понимаем, что в условиях нынешнего экономического кризиса работа любого предприятия важна и для города, и для страны. Но ведь при этом в жертву прибыли не должно приноситься здоровье людей, особенно наших детей? И все технологии должны соответствовать нормам экологической безопасности. Пусть все делается в соответствии с законом Беларуси.

Сегодня активисты продолжают кампанию сбора подписей за обеспечение безопасной работы обойной фабрики. Под обращениями подписались уже около 700 граждан. Гомельчане сами интересуются, где можно расписаться. Обращения будут направлены в 6 инстанций, включая Комитет государственного контроля и даже КГБ.

— Если нас не услышат в Гомеле и Минске, — говорит одна из активисток. — То мы намерены проинформировать об этой ситуации зарубежных партнеров гомельского предприятия. Мы знаем, например, что общественность в Германии с большим вниманием относиться к «зеленой» повестке и защите окружающей среды.

Начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев говорит:

— Проблема действительно есть. В настоящий момент все наши текущие замеры дают отрицательный результат по содержанию формальдегида в атмосфере. И мы вынуждены останавливать работу на участке трафаретной печати. В течение последней недели на предприятии монтируют новую газоочистную установку. Как только пройдут пусконаладочные работы, мы проведем контрольные исследования. Тогда и будет принято соответствующее решение о возобновлении производства в нормальном режиме.

P.S. Когда «верстался номер», 17 июля примерно в 17.00 сине-черный дым из трубы фабрики густым слоем заволок ближайшие улицы, а затем устремился в направлении СШ № 2 и сквера, где играли дети. Жители говорят, что такого выброса не было уже давно. Получив сообщение об этом от активистов Белорусской партии «Зеленые», в горрайинспекции по защите окружающей среды пообещали направить туда инспекторов.