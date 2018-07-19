Видеохит: Дикий медведь решил поплавать в бассейне 1 19.07.2018, 10:29

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В Калифорнии дикий медведь пробрался на задний двор коттеджа и поплавал в частном бассейне.

Жители одного из домов в Калифорнии (США) сняли на видео нежданного гостя. Во двор коттеджа чрез забор залез дикий медведь, пишет korrespondent.net. Косолапый пытался спастись от жары и решил поплавать в бассейне.

Животное немного походило по двору, отдохнуло на ступеньках в воде и ушло. Жители дома вовремя заметили медведя и смогли уйти на безопасное расстояние.

Жильцы подняли в воздух квадрокоптер и сняли гостя на видео. По словам очевидцев, через некоторое время медведь мирно удалился так, как и пришел – через забор.

Не исключено, что животное запомнило дорогу, и будет наведываться в бассейн и впредь.