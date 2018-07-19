Нефть Brent снова подешевела из-за США 19.07.2018, 10:32

Цена установилась на отметке $72,8 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо меняются, инвесторы пересматривают опубликованные накануне противоречивые данные о коммерческих запасах углеводородов и добыче нефти в США, сообщает "Интерфакс".

В среду данные о резком сокращении американских запасов бензина поддержали рост рынка, но в четверг внимание трейдеров и аналитиков вернулось к увеличению запасов нефти и скачку ее производства до рекордных 11 млн баррелей в сутки (б/с).

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени подешевел на $0,09 (0,12%) - до $72,81 за баррель.

Котировка WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 5 центов (0,07%) - до $68,81 за баррель. Более активно торгуемый сентябрьский контракт подешевел на 7 центов (0,10%), до $67,68 за баррель. Августовский фьючерс истекает 20 июля.

По итогам торгов в среду Brent прибавила $0,74 (1,03%) и поднялась до $72,90 за баррель, а WTI подорожала на $0,68 (1%) - до $68,76 за баррель.

Телеконференция мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не дала новостей, способных существенно повлиять на динамику рынка, пишет Dow Jones. В заявлении комитета отмечалось, что в июне соглашение ОПЕК+ было исполнено на 121% против 147% в мае.

Товарные запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 5,836 млн баррелей, свидетельствуют данные Управления по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение резервов нефти на 4,1 млн баррелей.

с, - заявил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Вместе с тем, по данным Минэнерго, запасы бензина в США упали на 3,165 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 700 тыс. баррелей.

На фоне американских санкций Иран может сократить добычу на 1 млн б/с к концу 2018 года и, вероятно, еще на несколько сотен тысяч баррелей в сутки в 2019 году, считает аналитик Oil Price Information Service Том Клоза. "Если такое падение добычи в Иране будет сопровождаться какими-либо производственными проблемами в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ, то возвратится шанс на повышение цен на нефть выше $100 за баррель", - сказал он.