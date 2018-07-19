Копайте себе яму, безмозглые правители 4 Алексей Мельников

19.07.2018, 10:34

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Алексей Мельников

О «пенсионной реформе» в России.

Содержание «пенсионной реформы» Путина и методы, которыми она протаскивается, вопреки массовому недовольству людей, — исходный пункт разрушения установленного в России политического порядка, — согласия правящих богатых и управляемых бедных. Последние всё более открыто говорят, что их обманул и предал тот, за кого они голосовали, кому они доверяли – Путин.

Обратите внимание, что очень богатые люди (Путин, Медведев, Силуанов, Голикова), разбогатевшие на госслужбе, принимают решения для других и за других — вынимают «пенсионной реформой» из карманов миллионов людей, деньги.

При этом принятые решения о пенсионном возрасте и росте НДС не имеют никакого значения для богатых людей во власти – для них – миллионеров, любая пенсия – мелочь в кармане, они могут её вообще не получать.

На чем основывалось до настоящего времени согласие богатых властей и бедных граждан в России?

Вот на чем.

Вы разбогатели во власти и на власти, нам это не нравится, но так устроена наша страна — пока вы стремитесь повысить наши доходы, — мы согласны мириться с вашим обогащением на государственной службе.

Вы уничтожили сменяемость власти, свободу слова, собраний, построили полицейское государство, но до тех пор, пока вы стремитесь не трогать наши небольшие доходы, мы согласны мириться и с этими порядками, и с вашим обогащением во власти.

Но если вы, обогащаясь и отняв наши права, замахнулись ещё и на наши доходы – придумав откровенный грабеж нас — слабых, то на чем теперь должно основываться наше с вами, правители, согласие?

Его больше нет. Нашему с вами социальному миру конец.

И я считаю, что это хорошо. Копайте, копайте себе и своим подлым порядкам, яму, безмозглые правители.

Алексей Мельников, ЖЖ