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Гомельчанка, которая борется за жилплощадь, возобновила голодовку

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  • 19.07.2018, 11:20
Елена Гринько
Архивное фото «Радыё Свабода»

33-летняя мать двоих детей собирается голодать, пока ее наболевший вопрос не решится.

В Гомеле 33-летняя мать двоих детей Елена Гринько возобновила голодовку, которую уже держала в июне из-за «искусственно созданных коммунальных барьеров». Как передает «Радыё Свабода», об этом она телеграммой проинформировала главу администрации Лукашенко Наталью Кочанову.

«Сегодня была на приеме у главы администрации Новобелицкого района Сергея Казачка, - рассказала Елена Гринько. - Спрашивала, когда администрация позволит мне выкупить по остаточной стоимости кухню, ванну, туалет».

По словам Гринько, на приеме было с полдесятка чиновников вместе с Казачком. Ей заявили: живите так, никакого решения не будет.

Квартира у Елены приватизирована, но кухня, ванна, коридор и туалет ей не принадлежат. Районная администрация через суд вернула их в городскую коммунальную собственность.

Поэтому в мае Елена Гринько и Оксана Филипенко, еще одна жительница дома № 14 по улице Урицкого, начали голодовку.

Женщины голодали две недели, после чего подготовили обращение на имя Лукашенко на лишение их белорусского гражданства. Так как считали, что их права в Беларуси нарушаются.

К голодающих приезжали около десятка местных начальников, в том числе глава администрации Новобелицкого района Сергей Казачок, а также заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук. Они отговорили женщин отсылать обращение правителю, пообещав решить все коммунальные вопросы.

«Мне просто обманули. Коммунальная служба сделала переоценку - на этом все и закончилось. Теперь чиновники снова советуют выкупать кухню, ванну и туалет по коммерческой цене - за 18,7 тысячи рублей, хотя дому исполнился уже 51 год», - говорит Елена.

Голодовку женщина собирается держать, пока ее наболевший вопрос не решится положительно.


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