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Два года после убийства Шеремета: следствие продолжается

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  • 19.07.2018, 10:48
Павел Шеремет

20 июля исполняется два года со дня гибели в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Два года расследования не дали результатов: нет ни подозреваемых, ни зацепок, ни улик, передает «Радыё Свабода».

Следственная группа рассматривает 5 версий убийства Павла Шеремета: преступление осуществлено за профессиональную деятельность в России и Беларуси; ошибка в объекте преступления (готовилось убийство владельца издания «Украинская правда» Алены Притулы); профессиональная деятельность в Украине - за критические публикации в издании «Украинская правда» и на радио «Вести»; усилия в дестабилизации ситуации в государстве; конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета - семейное, коммерческое и финансовое положение.

Убийство громкое, расследование тихое

С течением времени о смерти Шеремета, которую украинские власти квалифицируют как умышленное убийство, упоминают все реже - и журналисты, и правоохранительные органы. Эффективности следствия не помог даже статус «секретности» дела. Некоторое время единственным источником информации о ходе расследования был государственный реестр судебных решений, но после соответствующего распоряжения министра внутренних дел Арсена Авакова в нем запретили публиковать все документы, имеющие отношение к этому делу.

Расследованием занимается объединенная следственная группа трех правоохранительных органов - Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. К ее работе так и не присоединили иностранного следователя, как предложили журналисты, хотя саму идею публично поддерживали все - от президента Украины до руководства правоохранительных органов.

Озабоченные не только отсутствием новостей, но и непрозрачностью следствия журналисты в марте по итогам публичной дискуссии «Угрозы свободе слова в Украине», организованной Национальным союзом журналистов Украины и Международной федерацией журналистов, одобрили резолюцию, в которой потребовали от президента Петра Порошенко, Верховной Рады, СБУ, ГПУ и МВД отчеты о расследовании убийства Павла Шеремета. Прошло четыре месяца, но и этот призыв пока остается без ответа.

Пять версий, включая «российскую»

В начале года представитель Службы безопасности Украины заявил, что следователи до сих пор формируют доказательную базу, но раскрытию убийства препятствуют «обстоятельства». Позже спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко уточнил, о каких обстоятельства речь: российское гражданство Павла Шеремета и его активные контакты именно на территории России незадолго до гибели.

«Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, определить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их - это существенно усложняет расследование», - отметил Шевченко.

В мае в эфире одного из украинских телеканалов генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также констатировал:

«К сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются». И добавил, что с аналогичными проблемами столкнулись в расследовании и других резонансных убийств - пресс-офицера батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой и ряда представителей Службы безопасности Украины.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Галомша, во времена которого следствие вышло на исполнителя убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе Алексея Пукача и его арестовало, полагает, что следователи потеряли время в первые часы и дни после убийства.

«Подтверждением этого является то, что на первоначальном этапе расследования были потеряны возможности - в совершенстве не сняли оперативную информацию, она не была проанализирована, не была использована; по горячим следам не перекрыли убийцам возможность замести следы, убежать и спрятаться. Тогда даже не прошли по маршруту И не пересмотрели видео. А теперь догонять очень трудно. Убийство же совершили не профаны или случайные люди. Оно готовилось - за ним (Шереметом) следили, ходили его маршрутом, интересовались», - отметил он.

По его словам, о проблемах официального следствия свидетельствует и журналистское расследование, которое продемонстрировало, что можно было сделать за короткий промежуток времени.

Николай Галомша убежден, что убийство Павла Шеремета устроили «профессионалы» с помощью спецслужб. «Такие резонансные убийства готовятся таким образом, чтобы следователь удалялся от конкретного к абстрактному, а у следствия было всегда много косвенных доказательств и информации. Их очень трудно расследовать, даже если исходить из того, что следствие ведут профессиональные кадры», - рассказал прокурор.

«А у нас проблема еще и в том, что уничтожили криминалистику, специалисты, которые были способны расследовать такие преступления, оказались невостребованными в новосозданных (после реформы правоохранительных органов. - РС) следственных группах, которые нуждались в профессиональных кадрах, - убежден Николай Галомша. - На мой взгляд, должны показать, кто занимается этим расследованием. И если над ним работают серьезные следователи, то очевидно, уже должны были быть какие-то результаты.

Следователи должны быть готовыми к тому, что им будут задавать вопросы об этом деле, и они должны все объяснять, как это делают во всех развитых странах мира. Они должны давать информацию обществу в пределах, разрешенных следствием. Должны быть открытость, контакт с общественностью, с журналистами. Они обязаны предоставлять официальную информацию, хотя бы о том, что следствие продолжается».

В то же время Николай Галомша добавил, что «хоронить» дело рано: «Я считаю, что перспектива всегда есть. Но тогда, когда есть профессиональные кадры, есть желание и опыт».

О трагедии в Киеве на перекрестке улиц Хмельницкого и Франко напоминает «народный памятник» - портрет Павла Шеремета прикреплен к столбу, а под ним всегда стоят живые цветы. В этом году акция памяти состоится 20 июля в 8 часов утра.


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