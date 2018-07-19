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Арина Соболенко: Легких соперников я не ищу, зачем они мне?

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  • 19.07.2018, 10:54
Арина Соболенко
Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Матчи Кубка федерации помогли теннисистке поверить в себя.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что матчи Кубка федерации помогли ей поверить в себя и стали трамплином для дальнейшего роста. Об этом пишет «Прессбол».

— В 2017 году вы были неотъемлемой частью небывалого успеха сборной в Кубке федерации. Как это на вас повлияло?

— Возможно, возвращаясь даже к вопросу по поводу матча, который многое перевернул, именно после первого матча Кубка федерации против Голландии я больше поверила в себя, в свои силы, и вот оттуда уже пошли более лучшие результаты, игра стала улучшаться. Так что матчи Кубка федерации — это трамплин для дальнейшего роста.

— Впереди нас ожидает жеребьёвка следующего года, которая пройдет 24 июля в Лондоне. С кем бы вы хотели сыграть? Наши потенциальные соперники: Австралия, Бельгия, Румыния, Германия. С учётом того, что это предолимпийский год, и все сильнейшие постараются сыграть.

— С Германией было бы интересно.

— На выезде?

— А почему нет?

— С Кербер?

— Лёгких соперников я не ищу, зачем они мне?


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