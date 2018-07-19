Польза алкоголя: правда и вымыслы 6 19.07.2018, 10:59

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По мнению многих ученых, умеренное употребление спиртного не вредит здоровью.

Своя норма

Специалисты во всем мире устанавливают нормы употребления алкоголя — они меняются от одной до четырех стандартных порций (бокал вина или некрепкого пива, рюмка водки) в день, или 7–28 порций в неделю. Максимальная безопасная доза зависит от возраста, веса и метаболизма. Обычно норма для мужчин выше, чем для женщин, однако здесь все довольно индивидуально — крепкая женщина с высокой массой тела и хорошим метаболизмом алкоголя иногда может позволить себе больше, чем щуплый низкорослый мужчина, пишет психолог Игорь Юров в своем блоге.

Но если говорить о пользе для здоровья, стоит ориентироваться не на максимальную дозу, а на то, что ученые называют «умеренным употреблением алкоголя» — это всего один алкогольный напиток в день. В любом случае, за один раз не стоит выпивать больше четырех порций алкоголя. И если ваша норма — семь бокалов вина в неделю, то вы можете пить по бокалу каждый день, а вот распить бутылку за пятничный вечер — уже излишество.

От каких болезней защитит алкоголь?

По данным более чем 100 исследований, алкоголь защищает от сердечно-сосудистых болезней, инфаркта и инсульта. Риск заболеть или умереть от болезней сердца и сосудов у тех, кто пьет умеренно, снижается на 25–40%.

У этого феномена есть вполне логичное объяснение: небольшие дозы спиртного увеличивают уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, «хороший холестерин»), повышенная концентрация ЛПВП защищает от развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых болезней.

Также известно, что алкоголь в малых дозах позитивно влияет на свертываемость крови — снижает риск образования тромбов и внезапной смерти от инсульта.

Алкоголь может защитить от преждевременного старения мозга и старческой деменции. В исследовании ученых из Сан-Диего участвовало около 1 300 человек: половина из них пили практически каждый день, еще часть — время от времени, оставшиеся были трезвенниками. Оказалось, что непьющие к 85 годам в два раза чаще сталкиваются с когнитивными нарушениями (в частности с болезнью Альцгеймера) — по сравнению с теми, кто умеренно выпивал ежедневно. Риск умереть у людей с деменцией при употреблении небольших доз алкоголя тоже снижается — на целых 77%.

Для хорошего настроения

Иногда спиртное действительно помогает расслабиться и получить удовольствие. Весь секрет в том, как он действует на мозг.

Во-первых, выпивка запускает работу «системы вознаграждения»: в мозге вырабатывается нейромедиатор дофамин, который отвечает за удовольствие. Вы всего лишь выпили пару бокалов вина, а ощущения такие, будто завершили удачный проект или пробежали марафон. Но есть в погоне за «дешевой наградой» и подводные камни: если вы будете пить часто и слишком много, дофаминовые нейроны станут менее чувствительными. А это значит, что вы будете получать не только меньше радости от алкоголя (и увеличивать количество выпитого, чтобы достичь прежнего кайфа), но и меньше удовольствия от жизни в целом.

Во-вторых, алкоголь действует на рецепторы к гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК) — главному тормозному нейромедиатору. В организме ГАМК — природное успокоительное. Спиртное действует на те же рецепторы, что и ГАМК, давая ощущение расслабленности и спокойствия. Но и тут не обошлось без подвоха: алкоголь в больших дозах снижает чувствительность организма к своему «родному» успокоительному, это расшатывает нервную систему.

Так что в небольших дозах выпивка может давать легкое ощущение удовольствия и умиротворения. Но тех, кто гонится за полным расслаблением и экстазом, в будущем ждет депрессия и хроническая тревога.

Полезный алкоголь — причина или следствие?

Критики умеренного потребления алкоголя говорят: ученые во многих исследованиях просто путают причину со следствием.

В большинстве работ людей, которые выпивают одну-две порции алкоголя в день, сравнивают с абсолютными трезвенниками. Но часто не учитывают важный факт: многие из тех, кто совсем не пьет, отказались от алкоголя из-за плохого здоровья. А значит, умеренно пьющие на их фоне действительно выглядят здоровее и меньше рискуют умереть — только к защитным свойствам алкоголя это не имеет никакого отношения. В тех немногих исследованиях, где исследователи учли этот важный момент, у малопьющих здоровье оказалось не лучше, чем у трезвенников. С другой стороны, негативных последствий умеренного потребления спиртного ученые тоже не обнаружили. Так что, если у вас нет противопоказаний, можете выпивать одну порцию алкоголя в день — но только одну.

Если вы прочитали статью о безопасности малых доз алкоголя, и эта статья вас успокоила или воодушевила, то у вас высока вероятность формирования зависимости (а может быть, она даже уже есть), и вам все же лучше не пить вообще. А если оставила равнодушным, можете спокойно пить в малых дозах — а в больших в дозах вы и так его употреблять не будете.