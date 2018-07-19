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Доказательства неочевидного

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  • Валерий Карбалевич
  • 19.07.2018, 11:11
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Валерий Карбалевич

Белорусские власти проиграли идеологическую борьбу.

Беларусь в очередной раз отметила День Независимости. Все как обычно: парад, гала-концерт, салют. Но остается много вопросов. И дело даже не в сомнительной дате празднования Дня Независимости (3 июля).

Выступление Лукашенко во время торжеств по случаю главного государственного праздника (торжественном собрании, параде) создало впечатление какой-то неуверенности. Казалось, что он постоянно что-то доказывал, с кем-то спорил. Хотя, вроде бы в этом нет никакой нужды, никто не оспаривает белорусский суверенитет. Если Лукашенко во время празднования Дня Независимости приходится доказывать его правомерность, то с этим праздником что-то не так.

В выступлении Александра Лукашенко на торжественном собрании было много спорных утверждений. Вот, например, такая интересная фраза: «Наша история еще раз подтвердила, что победители бывшими не бывают».

Увы, еще как бывают. Очень давно, в ІІІ веке до нашей эры один из полководцев Карфагена сказал своему вождю Ганнибалу после битвы при Каннах: «Vincere scis, victoria uti nescis» («Ты умеешь побеждать, но не умеешь пользоваться победой»).

Смогла ли Беларусь эффективно воспользоваться плодами свалившейся на голову независимости? Судя по всему, даже сам Александр Лукашенко в этом не уверен.

Совсем недавно, 22 июня, через три дня после визита Владимира Путина, на совещании в Шкловском районе он отметил: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-либо государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги». Кстати, за это заявление главы государства пришлось оправдываться министру иностранных дел Владимиру Макею, утверждавшему, дескать, его не так поняли.

Лукашенко в данном случае говорил об экономике. Действительно, за годы после распада СССР не создан экономический фундамент независимости. Белорусская экономика неэффективна, не в состоянии обеспечить населению приемлемый уровень благосостояния, критически уязвима и сильно зависима от внешней помощи, прежде всего, российской. И не просматривается никаких внятных перспектив решения этой проблемы.

Еще один больной вопрос, который каждый раз возникает во время празднования Дня Независимости. Александру Лукашенко постоянно приходится оправдываться из-за даты 3 июля. Ибо она, скажем мягко, очень неоднозначно оценивается в белорусском обществе. Потому что на самом деле 3 июля не имеет никакого отношения к государственной независимости Беларуси. Поэтому главе государства каждый год приходится спорить, объяснять, почему такая странная дата выбрана для главного государственного праздника.

Главным аргументом становится тезис о героизме белорусского народа в борьбе с фашизмом. Дескать, те, кто критикуют выбор даты 3 июля для празднования Дня Независимости, ставят под сомнение не только эту героическую борьбу, но и само святое дело победы над фашизмом. Прием демагогический, но он используется более 20 лет.

Вот и ныне он продолжает свой давний спор с оппонентами: «Белорусы были едины в своем выборе и вместе более двух десятков лет назад определили 3 июля — дату освобождения города-героя Минска — главным государственным праздником. В годы Великой Отечественной войны, в далеком сорок четвертом, битва за столицу нашей Родины стала решающей в судьбе народа».

Не будем придираться к тому, что летом 1944 года какой-то битвы за Минск не было, немцы быстро отступали и фактически сдали город без боя. Не понятно, почему это событие стало решающим в судьбе народа?

Теперь о референдуме 1996 года, на который ссылается Александр Лукашенко. Во-первых, утверждение о единстве белорусов — значительное преувеличение. Даже согласно официальным итогам, в поддержку предложения Лукашенко перенести День Независимости на 3 июля проголосовало 88%. Это от числа принявших участие в голосовании. Если же считать от общего числа электората, то получим цифру 74%. Почти 2 миллиона человек не высказались «за». Во-вторых, в ходе проведения референдума было так много нарушений, что это делает его результаты весьма сомнительными.

Но главное здесь в другом. Если Александр Лукашенко через 22 года все еще спорит, убеждает, то это свидетельство тому, что он сам чувствует в душе всю шаткость ситуации. Ведь когда все очевидно, то нет нужды кому-то что-то доказывать.

В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Александр Лукашенко говорил о новых вызовах и угрозах, которые встают перед страной. Их у нас много. И прежде всего, они лежат в сфере экономики.

Но Александр Лукашенко назвал только одну опасность. Это интернет, социальные сети, мессенджеры. Лукашенко заявил: «Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля. Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости. Мир «без границ», но и порой без моральных принципов во многом формируют сегодня популярные источники новостей — интернет, социальные сети, мессенджеры и прочее. Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными.

На примерах отдельных стран можно увидеть, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри».

Вроде бы А. Лукашенко говорит о внешней информационной угрозе государства. Но политические действия, осуществляемые в последнее время руководством Беларуси, свидетельствуют о том, что оно видит в интернете скорее угрозу для существующего режима. Ибо белорусские власти проиграли идеологическую борьбу на форумах, в социальных сетях внутренним политическим оппонентам и сейчас лихорадочно ищут выход.

Смена редакторов основных государственных медиа, принятие нового закона о СМИ, блокировка «Хартии-97» — это все звенья одной цепи. На этом фоне фраза А. Лукашенко: «Нам предстоит еще много сделать в сфере защиты своего информационного поля» — звучит зловеще, прежде всего, для независимых СМИ.

Еще пару штрихов по поводу прошедшего праздника. Уже не в первый раз в параде участвовали российские военные подразделения. Теперь же в параде приняли участие и китайцы. Что свидетельствует об усилении присутствия Китая в Беларуси.

3 июля в Минске было задержано около 30 оппозиционных активистов, которые по инициативе Николая Статкевича планировали возложить венки к памятнику погибшим в войне. Власти объявили это несанкционированным мероприятием. Оказывается, возлагать венки и цветы к памятникам без разрешения в Беларуси запрещено.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»


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