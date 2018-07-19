«На потеху»: cпецназ под Минском приобрел рысь 9 19.07.2018, 11:35

Фото: МВД

Животное занесено в Красную книгу Беларуси.

Офицеры и прапорщики спецназа В/Ч 3214, приобрели в российском зверосовхозе «Салтыковский» двухмесячную рысь. Как пишет сайт МВД, cейчас у нее период вакцинации, поэтому она находится под наблюдением. Это второй рысенок, которым обзавелись спецназовцы.

Напомним, европейская рысь - редкий вид животного, занесенный в Красную книгу Беларуси, а дикое животное довольно плохо переносит условия содержания в неволе.

Фото: МВД

Фото: МВД