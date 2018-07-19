Осознать угрозу со стороны Китая и России 2 Тосихиро Минохара

19.07.2018, 11:24

Пекин и Москва - соседи, которые уничтожают демократию.

На днях я побывал на ужине, организованном в Вашингтоне правительством Германии. Немецкий посол произнес речь о том, что он разочарован текущей политической ситуацией в мире. Он подчеркнул, что главная угроза — это Китай и Россия.

Посол рассматривает Россию и Китай в качестве стран, которые бросают вызов мировому порядку, основанному на власти закона и демократии. По его словам, обязательно придет день, когда для защиты наших благородных ценностей, мы будем вынуждены действовать единым фронтом. Слова посла были убедительными и угрожающими. Сложилось впечатление, что он учитывал историю своей страны в 1930-х годах. Крайне неожиданно было то, что один дипломат на официальном мероприятии напрямую раскритиковал РФ и КНР, подчеркнув, что они являются угрозой для демократии.

Я ни разу не слышал, чтобы японские дипломаты произносили такую жесткую речь (в особенности в отношении России). Скорее всего, это связано с тем, что администрация Абэ надеется на какой-либо компромисс по проблеме «северных территорий» в обмен на экономическую помощь России.

Все уже позабыли о том, что российская агрессия и аннексия Крыма — попытка изменить границы при помощи военной силы, что нарушает международное право. Некоторые даже уже высказывают мнение, что, поскольку крымчане хотели войти в состав России, с этим ничего не поделаешь.

Подобные мнения крайне опасны. Они могут привести к радикальным высказываниям: если жители Окинавы захотят присоединиться к Китаю, он может напасть на эту префектуру и взять ее под свой контроль.

В ходе одного международного форума, в котором я принял участие в прошлом месяце, министры обороны различных стран, начиная с европейских, в один голос жестко высказались о России. Россия распространяет фальшивую информацию в страны НАТО и наносит киберудары. В Великобритании была предпринята попытка убить бывшего разведчика при помощи военного нервно-паралитического вещества. Уже докатилась вторая волна ущерба.

В США до сих пор резонирует вмешательство России в выборы американского президента в позапрошлом году. Министр обороны США Джеймс Мэттис до сих пор отзывается о России критически. Несмотря на это, Японию будто бы вытолкнуло из основного течения западного демократического общества: там практически не услышишь российскую критику. Правые силы, постоянно атакующие Китай, не высказываются о России.

Японские СМИ практически не говорят о российской угрозе, будто бы отражая общую незаинтересованность общественного мнения. Даже если они затрагивают тему России, в сравнении с Китаем разница громадна. Несмотря на то, что и Китай, и Россия соседи, которые уничтожают демократию, остается большой загадкой то, что в подходе к ним существует такая разница.

На прошлой неделе в этой колонке Рюсё Кадота (Ryusho Kadota) задал вопрос: «Почему газеты не смотрят в корень проблемы?».

Я полностью согласен с ним. Необходимо, чтобы СМИ понимали суть и в области международной политики. Дело в том, что газеты также выполняют важную миссию: просвещение народа о том, что международная ситуация вокруг Японии будет только ужесточаться.

Тосихиро Минохара, Санкэй симбун, (перевод - inosmi.ru)