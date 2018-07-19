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О маленькой зарплате вслух не говорят

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  • 19.07.2018, 11:39

Руководитель получает большую зарплату, сотрудники маленькую, а в отчетах идет средняя цифра.

На преподавателя из Челябинска, который вышел на пикет из-за невыполнения «майских указов» Путина о повышении зарплат, подали в суд по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает «Радио Свобода».

Южно-Уральский государственный аграрный университет судится с Альфредом Зайнишевым из-за публикации о низкой зарплате преподавателя и требует опубликовать опровержение. Преподаватель считает этополитическим преследованием из-за его пикета и нежелания молчать.

Причиной иска стала публикация на сайте "Русская пресса": преподаватель предоставил журналистам документы о своей зарплате с 2012 года, где видно, что она не изменялась в соответствии с “майскими указами”.

Внимание журналистов семья Зайнишева привлекла пикетом: 5 ноября 2017 года Альфред Зайнишев с женой Ильмирой Кираевой и годовалым ребенком пришли на Алое поле в Челябинске с плакатом о невыполнении путинских обещаний 2012 года. На плакате Зайнишева было написано: "Я хочу есть! Дедушка Ленин, проснись, заступись! Мне, преподавателю, четыре года не повышали зарплату! ". Кираева держала плакат с надписью: "Импичмент царю и его свите". После пикета семью задержали и обвинили в незаконном проведении публичного мероприятия несмотря на то, что супруги пришли в гайд-парк, где формально разрешено проводить мероприятия без согласования с властями. Однако позже суд прекратил административное дело.

Зайнишев считает, что им повезло, так как сотрудники полиции изначально допустили неточность в протоколе. Сначала супругов обвинили в нарушении порядка проведения пикета, а потом к ним вечером пришел полицейский и попросил подписать новый протокол, где Зайнишев и Кираева обвинялись в нарушении порядка проведения шествия. Супруги отказались подписывать исправленный протокол и считают, что именно это спасло их на суде.

— После пикета и публикации на меня начали давить в университете, — говорит Зайнишев. — Несколько раз вызывали в ректорат и спрашивали, как я посмел выйти на этот пикет, как я посмел общаться с журналистами, почему я показал им свои расчетки. Мне сказали, что это коммерческая тайна. Но какая это тайна, если указы президента не выполняются?

Согласно указам, средняя заработная плата преподавателей вузов к 2018 году должна вдвое превышать среднюю зарплату по региону. В июне 2017 года средняя зарплата по региону составляла по официальной статистике около 34 тысяч рублей. Доцент Альфред Зайнишев с 27-летним научно-педагогическим стажем и тремя монографиями в июне 2017 получил 27 тысяч рублей. Зарплата преподавателя не дотянула даже до средней по региону, не говоря уже об обещанном увеличении вдвое.

В то же время, зарплата ректора университета заметно росла. Согласно данным проекта "Декларатор", годовая зарплата Виктора Литовченко с 2014 по 2016 увеличилась на 750 тысяч. Причем имущество осталось неизменным, то есть прирост произошел не из-за продажи. Такой рост можно связать с реорганизацией учреждения в 2015 году: аграрный университет возник после слияния агроинженерной академии и академии ветеринарной медицины. На зарплаты преподавательского состава реорганизация так не повлияла, хотя, сложно отрицать, что рост выплат административным сотрудникам формально повышает средний уровень зарплат по всему университету.

Собственно, об этоим и идет речь в материале «Русской прессы», который университет требует опровергнуть, майские указы выполняются следующим образом: руководитель получает большую зарплату, сотрудники маленькую, а в отчетах идет средняя цифра.

Университет считает, что информация в статье была искажена, и предоставил иные цифры заработной платы преподавателей:

"Вопрос о заработной плате сотрудников ФГБОУ ВО "Южно-Уральский аграрный университет" решаются в соответствии с "майскими" указами Президента РФ. Так, в 2016 году средняя заработная плата сотрудников составила 44 939, 53 руб., что составляет 156, 86% от средней заработной платы по региону. В 2017 году зарплата составила 52 710,39 руб. – 180,41% от средней по региону. В первом полугодии 2018 года заработная плата составила 61435, 57 руб. – 201,86% от средней по региону. Информация, размещенная на сайте "Русская пресса" была искаженной. Таким образом, распространение недостоверной информации о ситуации с заработной платой в университете на сайте "Русская пресса" наносит вред репутации вуза".

— Статья вышла в декабре прошлого года, но в суд они решили обратиться только весной, когда выборы уже прошли, — говорит Зайнишев. — Брат ректора, депутат Госдумы Анатолий Литовченко от "Единой России", тоже упоминался в той статье. И примечательно, что мое дело рассматривается именно в суде Советского района. В городе много судов, но иск подан именно в тот суд, который находится в одном здании с общественной приемной депутата Литовченко.

Согласно информации с сайта суда Советского района, иск против Зайнишева был зарегистрирован 20 марта, через два дня после президентских выборов. По словам преподавателя Зайнишева, после регистрации иска в университете произошли необычные изменения. В вузе появился новый человек — Матюшин Николай. Еще в марте этого года его полный тезка фигурировал как начальник отдела административной и судебной практики Главного контрольного управления Челябинской области.

— Сотрудники вуза, которые неравнодушны к моей проблеме, заглянули к нему в кабинет, а потом рассказали мне, что на пустом столе у него лежит только папка с моей фамилией. Судя по всему, это мое личное дело. За все годы работы в вузе у меня не было ни единого замечания: только благодарности и грамоты. Зацепиться там не за что, поэтому я сейчас опасаюсь провокаций. Кроме того, мне стали приходить странные смс, например: "Парень, прощай". Только один из номеров определился, но дозвониться по нему я не смог.

Кроме того, по словам преподавателя, в этом году в вузе сокращают 11 преподавателей, и так совпало, что все они не подписали письма в поддержку ректората, которые отправили в Москву несколько месяцев назад. Письма были связаны не с пикетом Зайнишева, а с другим скандалом в университете - так называемым “азиатским делом”. Это дело о сомнительной стажировке иностранных студентов в вузе.

По версии следствия, вуз по программе стажировки оформлял граждан из стран Средней Азии, а потом направлял на работу в местные агрохолдинги. За это компании перечисляли деньги в фирму, где из сотрудников числился только проректор по международной и научной работе ЮУрГАУ Сергей Золотых. У проректора прошел обыск, и были изъяты пачки валюты. После этого глава вуза Виктор Литовченко попросил проректора написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Профессор, доктор наук Надежда Палецких - одна из тех, кто был сокращен в июне этого года. Впрочем, сама она не связывает свое сокращение с отказом подписать письма.

— Мне никто не говорил, что это произошло потому, что я не подписала эти письма. Мне объяснялось все иначе: происходит сокращение часов, сокращение нагрузки на следующий учебный год. Из всех членов кафедры я самый возрастной человек. Конечно, я уходить бы не хотела, но ситуация такова, что нагрузка сокращается. В тех письмах говорилось о поддержке управленческих решений ректората. И о том, что эти решения подвергаются критике. Нам предлагалось подписать эти письма, но никто не заставлял это делать. Я прочитала, письма были написаны безграмотно. Я не стала это подписывать, так как считаю, что отправлять такие письма в Москву во время скандалов, бесконечных проверок — это лишний раз привлекать внимание к нам. Что касается Зайнишева, я считаю, что это как-то несолидно со стороны ректора вуза инициировать этот иск против своего подчиненного, доцента, — говорит Палецких.

Пикет Зайнишева в январе этого года не прошел зря: по его словам, преподавателям подняли зарплату с 22 тысяч до 31 тысячи и сравняли ее с зарплатами в Южно-Уральском государственном университете. Следующее слушание по делу состоится в конце июля, где университет должен предоставить опровержение документов, которые опубликовал Зайнишев. На предыдущем заседании сторона обвинения не смогла этого сделать.


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