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Виртуозный сотрудник магазина стал звездой Сети

  • 19.07.2018, 11:49
  • 1,257

Трудно поверить, что мужчина не просто барабанит по клавишам, а вносит данные с такой скоростью.

Пользователь YouTube снял видео, в котором сотрудник одной из американских АЗС продемонстрировал быстрый ввод артикулов товаров при помощи специального устройства, пишет segodnya.ua.

Мужчина проводил инвентаризацию ассортимента, быстро набирая артикулы вслепую.

"Он сказал, что занимается этим уже 30 лет! Люди, которые пришли в магазин, останавливались и смотрели на него с отвисшей челюстью", — подчеркнул автор видео.

Видео посмотрели более трех миллионов раз.


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