«Приехала проверка. Заходит начальник и спрашивает, почему водку на столы не поставили» 19.07.2018, 12:00

Характерная зарисовка из жизни белорусской глубинки.

Эту историю рассказала «Салідарнасці» работница одного из госпредприятий Брестчины. Предприятие размещено вдалеке от райцентра, большие проверки из района или области сюда практически не заглядывают.

Но вот позвонили из исполкома и сказали готовиться: едет с инспекцией областная вертикаль.

— Обычно в таких случаях проверяющих везут после всего в ресторан. Но у нас своего нет, а в райцентр ехать далеко. Решили у себя в столовой столы накрыть, — рассказывает женщина. — Наготовили домашних угощений, столы накрыли. И вдруг заспорили — ставить спиртное на стол или нет.

Одни говорят, что ни один начальник за стол не сядет, если рюмку не налить. Другие пугают, что в рабочее время и на рабочем месте пить нельзя.

Так ни к чему и не пришли. Никто раньше таких проверок не видел, спросить, что делать, было не у кого.

Высокие гости приехали. Первым забегает в столовую какой-то суровый мужчина в костюме, осматривает стол, хмурится и спрашивает: «А почему водку на столы не поставили?»

Пришлось нашему бухгалтеру, которая громче всех кричала, что водку нельзя, ехать на машине за коньяком.

На этом застольные приключения принимающей стороны не закончились. После обеда у одного из контролеров поинтересовались, всем ли гости довольны. Тот сказал, что все было неплохо, вот только одно упущение — драников с мясом на столах не было.

— Спросили у него, почему именно драники с мясом. А тот и говорит: «Так их Лукашенко любит, к его приезду их всегда готовят. Вот и вертикальщики такую моду себе взяли».

Накопать нарушений можно в любой организации, убеждена собеседница. Для того и устраиваются обеды с коньяком для гостей, чтобы они не сильно искали эти самые косяки. Плохо, мол, если проверяющий не пьет — больной. Ведь чаем с конфетами начальнику настроение сильно не поднимешь.