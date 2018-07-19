Как белорусы вложились в несуществующий бизнес и не могут вернуть деньги 3 19.07.2018, 12:46

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Знакомый предложил минчанину профинансировать бизнес.

«Я искал проект, в который можно вложить деньги, чтобы заработать», — рассказывает tut.by минчанин Виталий. Знакомый предложил ему профинансировать бизнес — портал со скидками и акциями. Позже оказалось, что фирмы не существует, но получить назад деньги мужчина уже не смог — по закону он отдал средства добровольно. Через некоторое время Виталий узнал, что он не единственный пострадавший, однако вернуть деньги пока не получается. Сейчас делом занимается минский Центральный РУВД.

«Должен был ввести меня в состав учредителей и передать треть бизнеса»

Проект, который профинансировал Виталий, — франшиза российской компании «Радуга скидок», универсальной дисконтной программы. О бизнесе он узнал от знакомого, который рассказал, что учредитель Дмитрий ищет партнеров для развития дела. Поговорив с основателем и обсудив деловые вопросы, мужчина решил вложиться в проект и отдал под расписку 17 тысяч долларов и три тысячи евро.

— Потом Дмитрий должен был ввести меня в состав учредителей и передать треть бизнеса. Но все откладывалось, объяснений было много и разных.

Примерно через десять месяцев Виталий понял, что проект существует только на бумаге, и решил вернуть назад деньги. Он подал в суд на бизнесмена и выиграл дело. Однако средства он пока не получил — так как у Дмитрия официально нет действующего бизнеса и ценного имущества, взыскать с него нечего.

В суде мужчине сказали, что он не единственный пострадавший. По словам Виталия, «человек десять» вложили в проекты Дмитрия несколько тысяч долларов. Формально деньги шли на развитие, но в итоге инвесторы не увидели никакого результата. Сейчас они собираются написать коллективную жалобу в прокуратуру.

Бизнесмен: «Стартанули, но должного результата не получили»

Сам Дмитрий объясняет ситуацию неудачным стечением обстоятельств.

— Я с 2011 года занимаюсь какими-то проектами — один не выгорел, второй тоже. Стартанули, но должного результата не получили.

Мужчина рассказывает, что Виталий действительно вкладывал средства в его франшизу, но проект не запустился.

— Была договоренность, что с одной организацией подпишу договор, и после этого он вступит в долю. И уже когда я начал осознавать, что ничего не получится, я объяснил, что франшизу мы купили и деньги использовали по целевому назначению, но сейчас партнер нас динамит и откладывает встречи.

По словам Дмитрия, он в течение года согласовывал с БРСМ проект по созданию членского билета в виде дисконтной карты. Однако его запустить не получилось, и сама франшиза тоже закрылась. Сейчас мужчина должен выплачивать инвесторам деньги «по мере возможности».

Со вторым проектом под названием «SmileS.Школьная карта» тоже ничего не задалось. Однако, по словам мужчины, здесь он изначально не привлекал инвесторов, а просто занимал деньги под расписку. С долгами Дмитрий еще не рассчитался. «Я со всеми веду переговоры, рассчитываюсь по мере возможности. С некоторыми вопросы закрыты полностью, с некоторыми еще остались», — объясняет бизнесмен.