В резиденции в Дроздах продается квартира за $152 500 7 19.07.2018, 12:38

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«Живут обычные пенсионеры».

Недавно в сервисе оnliner.by появилась по-настоящему уникальная квартира. Она находится на охраняемой территории официальной резиденции «Дрозды», где живет диктатор и другие «высокие государственные чины».

Несмотря на то, что резиденция огорожена высоким забором, а вход и проезд на ее территорию охраняется контрольно-пропускным пунктом, к трехэтажной хрущевке, о которой идет речь, организован отдельный проезд с улицы. Купить квартиру может любой желающий.

— Дом находится в официальной резиденции Лукашенко «Дрозды», — рассказала риелтор. — Да, контрольно-пропускной пункт закрыт, но проезд к дому открыт. Вокруг живописная природа, водоемы, речка и небольшой пляж, где люди купаются, рыбачат. При этом на автомобиле до центра всего около 10 минут. Это буквально оазис среди бетонных джунглей, идеальное место для любителей уединения и природы в городе.

— А кому принадлежит эта квартира?

— Обычным людям, пенсионерам. Кто они по профессии, честно говоря, без понятия.

Квартира расположена в трехэтажном панельном доме 1976 года постройки. Общая площадь составляет 67,3 кв. м. «Трешка» выставлена на продажу за $152 500. Почтовый адрес — oфициальная резиденция «Дрозды», 4.