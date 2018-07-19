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Шоу продолжается

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  • Анджей Почобут
  • 19.07.2018, 12:25
  • 3,228
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

В условиях кризиса власть все же опасается социального взрыва.

Атикоррупционный раж не проходит. СМИ бомбардируют информациями об очередных арестах. В то же время особого отзыва в народных массах не наблюдается. Нет, сочувствия к арестованым, нет ни каких сильных эмоций. Арестованые стали цифрами в статистике.

Единственный осязаемый успех этой компании - у критиков Лукашенко выбиваются антикоррупционные лозунги.

Мол борьба то с коррупцией идет... Коррупционеров сажают.

Думаю, что это и есть главная причина почему шоу продолжается. В условиях кризиса власть все же опасается социального взрыва. И работает на опережение.

Анджей Почобут, «Фейсбук»


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