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Александр Хара: Только получив «по зубам» Кремль вернется к цивилизованному поведению

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  • 19.07.2018, 12:29
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Александр Хара
Фото: Facebook

Россия находится на нисходящей траектории.

На вопросы Yenicag.Ru отвечает украинский эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, заместитель председателя правления БО “Институт стратегических черноморских исследований” Александр Хара.

– Что можете сказать по поводу последнего Саммита НАТО?

– Я бы разделил вопрос на три части. Во-первых, нападки Дональда Трампа на своих союзников по Альянсу показали наличие проблемных моментов. Американские сенаторы, побаиваясь резких движений строптивого президента даже приняли резолюцию с целью подтверждения обязательств США перед союзниками.

Вместе с тем, экстравагантное поведение Дональда Трампа, его давление на тех, кто недостаточно тратит на оборону и в общий бюджет возымело свое действие. Особо хотелось отметить обструкцию Германии, которую американский президент обвинил в нежелании платить по счетам, поддержке проекта «Северный поток 2», который увеличит поступление миллиардов долларов в Россию. При этом, немцы ожидают защиты от со стороны Соединенных Штатов! Это была довольно грубая тирада, но, положа руку на сердце, не в бровь, а в глаз…

Во-вторых, вне зависимости от брачных танцев с Путиным, и американская военная машина, и НАТО в целом в течении последних двух лет приняли ряд решений и успешно реализовывают мероприятия, направленные на защиту Запада от агрессивной внешней политики Кремля. Сюда следует отнести и формальное решение по поводу создания НАТОвского «кулака» – возможности в течении 30 дней или менее собрать 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий ВВС и 30 кораблей ВМФ. В общем, брюссельский саммит — это очередной шаг к консолидации Альянса, повышению его боеготовности, решению оставшихся проблем.

В-третьих, очередь важен сигнал по поводу «политики открытых дверей», как в отношении Македонии, которая достигла с Грецией компромисса по вопросу своего официального названия, так и Украины с Грузией, которые получили сигнал, что решения Бухарестского саммита остаются в силе.

– Результаты Саммита дают какую-то надежду на снижение военного напряжения в мире, в том числе в балтийском регионе?

– Как ни странно, единственным путем, который способен привести к снижению военного напряжения в Европе является усиление Альянса и его партнеров. Не Запад стал причиной усиления напряженности, не НАТО спровоцировало агрессию России против Грузии и Украины. Причиной опасной эскалации является желание кремлевских стратегов разрушить status quo и занять более «подобающее» место под солнцем. Только получив «по зубам» и осознав, что продолжение деструктивного поведения сопряжено с серьезными последствиями, Кремль вернется к приемлемому в цивилизованном сообществе поведению, снова станет соблюдать установленные правила.

– Встреча Трампа с Путиным тоже завершилась без особых сенсаций. Стороны остались при своем мнении во всех геополитических спорах, только лишь подчеркнули важность продолжить диалог, что, разумеется, является дипломатическим этикетом…

– Путин выполнил программу максимум – показал, что не находится в международной изоляции, что глава мощнейшего государства говорит с ним на равных. Более того, ему удалось, с одной стороны, сыграть на самолюбии Трампа – его болезненном восприятии любых сомнений, что выборы ему «помогли» выиграть.

С другой стороны, воспользоваться тщеславием, подчеркивая особую ответственность США и РФ за мир и безопасность в глобальном измерении. И это при том, что в Стратегии национальной безопасности США и других доктринальных документах России, вместе с Китаем, отведено почетное второе место, после Северной Кореи и Ирана, но перед международным терроризмом.

Что Путин извлек из саммита – очевидно, что получил для себя Трамп – не очень. Дело в том, что дома он попал под шквал беспощадной критики за слишком мягкую позицию по отношению к Путину, а также за то, что стал на его сторону против своих же спецслужб. Несколько сенаторов в своем письме требуют от него отчета касательно того, о чем он говорил и договорился с Путиным во время встречи с глазу на глаз. Как бы там ни было, последующие практические шаги, которые будут совершать не импульсивный хозяин Белого дома, а вполне состоявшиеся профессионалы из сферы национальной безопасности, обороны и внешней политики расставят все на свои места.

– По-вашему, предупреждения Путина о том, что они «не оставят без ответа вступление Грузии и Украины в НАТО» остановит расширение альянса на Восток?

– Позиция России не меняется, ее руководство считает себя вправе беспардонно вмешиваться во внутренние дела, ограничивать суверенитет соседних государств. Когда Москва не может контролировать соседнее государство через коррупционные механизмы и пятую колонну, тогда происходят восстания «сепаратистов» и «референдумы» о «воссоединении» с Россией. Как бы там ни было, НАТО никогда не пойдет на формальное ограничение возможности членства для тех государств, которые подпадают под уставные положения. Вместе с тем никуда не денутся «путинферштееры» из числа членов Альянса, которые разными способами препятствуют вхождению в организацию Украины и Грузии.

Правдой является то, что на данный момент обе страны еще не достигли уровня, необходимого для обретения членства. Нет и консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. Тем не менее перспектива членства — это не вопрос года-двух, поэтому за это время и Альянс претерпит изменения, и будет возможность заручиться поддержкой скептиков. Разве не очевидно, что вхождение Украины и Грузии в политическое, оборонное и экономическое пространство Европы и является единственным условием успокоения России, избавления ее от фантомных имперских болей? Успешные, демократичные Украина и Грузия под зонтиком НАТО это лучшее лекарство для излечения России от авторитаризма и являются средством для присоединения ее к цивилизованному сообществу. Безусловно, это в интересах как европейских народов, так и россиян.

– В украинском вопросе тоже, никаких договоренностей. Это говорит о том, что напряженность в Донбассе сохранится, а санкции против России будут ужесточаться?

– В Кремле надеются на то, что им хватит запаса прочности на то, чтоб не смотря на политическое давление и санкции получить вожделенный приз – ограничение суверенитета Украины. Толи de facto фенлядизацией, то ли федерализацией. На данный момент Россия владеет достаточными ресурсами, не собирается менять стратегических планов в отношении Киева и считает посильным бремя войны на Донбассе и оккупацию Крыма. Поэтому ожидать чего-то конструктивного не приходится.

Российские оккупанты в «сепаратисткой шкуре» будут продолжать убивать украинцев на Донбассе, будут получать вооружения, технику, боеприпасы, финансы и другие ресурсы из России. Кремлю выгодно либо вернуть разграбленные и истощенные территории Донецкой и Луганской областей на своих условиях, либо заморозить конфликт, оставив его в качестве инструмента расшатывания ситуации в свободной части Украины. Не исключена и эскалация конфликта, что традиционно предпринимала Москва с целью навязывания невыгодных политических условий, в частности так называемых Минских договоренностей…

– Такими темпами спада в экономике, заодно усиливая санкции, примерно через сколько лет можно поставить Россию в экономическом плане на колени как СССР?

– Очевидно, что Россия находится на нисходящей траектории, и кризис путинской модели начал проявляться еще до военной агрессии против «братской» Украины. Бремя войны, санкции и контрсанкции, падение цен на энергоносители, экономическая и технологическая отсталость, чудовищная коррупция, умноженные на сворачивание политических, социальных и экономических свобод лишь ускоряют приближающийся крах.

Вместе с тем, к государствам невозможно применить механистический подход, от того так сложно рассчитать временные рамки. Индикатором наступления часа «Ч» станут волнения, связанные с ухудшением жизни простых россиян, а также центробежные тенденции в регионах. Понимая общее направление движения «путаника», сложно предугадать и появление «черных лебедей», а они еще точно будут…


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