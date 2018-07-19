закрыть
19 июля 2018, четверг, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеохит: Пес снял побег от хозяина на камеру

  • 19.07.2018, 12:51
  • 2,594

В Сети набирает популярности видео, снятое собакой.

Австралиец поделился роликом со своим псом Коби, который больше часа убегал от него с камерой GoPro в зубах. Видео появилась на Youtube канале Storyful Rights Management, пишет korrespondent.net.

По словам хозяина собака выхватила у него палку с закрепленной на ней включенной камерой и убегал больше 20 минут.

В Сеть попали несколько последних минут перед поимкой "вора". В ролике слышно характерное усталое сопение пса и реакции на попытки его поймать.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле