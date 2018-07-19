Видеохит: Пес снял побег от хозяина на камеру 19.07.2018, 12:51

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В Сети набирает популярности видео, снятое собакой.

Австралиец поделился роликом со своим псом Коби, который больше часа убегал от него с камерой GoPro в зубах. Видео появилась на Youtube канале Storyful Rights Management, пишет korrespondent.net.

По словам хозяина собака выхватила у него палку с закрепленной на ней включенной камерой и убегал больше 20 минут.

В Сеть попали несколько последних минут перед поимкой "вора". В ролике слышно характерное усталое сопение пса и реакции на попытки его поймать.