закрыть
19 июля 2018, четверг, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На митинге в Кишиневе протестующие пытались прорваться в парламент

1
  • 19.07.2018, 12:44
  • 1,227
Фото: Мирослав Ротарь

В Молдове не утихают акции протеста.

Сторонники оппозиции во время митинга около здания парламента Молдовы попытались прорваться внутрь, но были остановлены полицией, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Кандидат в мэры Кишинева, вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе 17 июля призвал своих сторонников прийти на массовый митинг. Люди скандируют "Нэстасе — мэр!" и "Долой диктатуру!", а также требуют, чтобы к ним вышел спикер парламента Адриан Канду.

Протестующие, чтобы добиться признания выборов мэра Кишинева, попытались силой прорваться в здание правительства, но были остановлены полицией. После этих действий протестующих, которые обещали проводить акцию мирно, сотрудников правоохранительных органов на подходе к парламенту стало еще больше.

Резолюция, утвержденная ранее, предусматривает признание результатов выборов мэра Кишинева, отмену смешанной избирательной системы, а также отставку судей, отказавшихся утвердить итоги голосования в столице Молдавии.

Протестующие уверены, что их число возрастет после полудня, они надеются, что многие присоединяться к протесту во время обеденного перерыва.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле