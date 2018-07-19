На митинге в Кишиневе протестующие пытались прорваться в парламент 1 19.07.2018, 12:44

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Фото: Мирослав Ротарь

В Молдове не утихают акции протеста.

Сторонники оппозиции во время митинга около здания парламента Молдовы попытались прорваться внутрь, но были остановлены полицией, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Кандидат в мэры Кишинева, вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе 17 июля призвал своих сторонников прийти на массовый митинг. Люди скандируют "Нэстасе — мэр!" и "Долой диктатуру!", а также требуют, чтобы к ним вышел спикер парламента Адриан Канду.

Протестующие, чтобы добиться признания выборов мэра Кишинева, попытались силой прорваться в здание правительства, но были остановлены полицией. После этих действий протестующих, которые обещали проводить акцию мирно, сотрудников правоохранительных органов на подходе к парламенту стало еще больше.

Резолюция, утвержденная ранее, предусматривает признание результатов выборов мэра Кишинева, отмену смешанной избирательной системы, а также отставку судей, отказавшихся утвердить итоги голосования в столице Молдавии.

Протестующие уверены, что их число возрастет после полудня, они надеются, что многие присоединяться к протесту во время обеденного перерыва.