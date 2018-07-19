В Беларуси курение спасло жизнь 10 строителям 8 19.07.2018, 12:59

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Необычный случай произошел в Буда-Кошелевском районе Гомельской области.

О том, что курение убивает, говорится много и часто. Однако бывают и совершенно обратные случаи. Так, в Беларуси своевременный перекур спас жизни 10 сотрудникам строительной организации, пишет региональное гомельское издание «Советский район».

Необычный случай произошел в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, где работники субподрядной организации из областного центра занимались строительством здания. Технику безопасности на объекте они соблюдали не слишком хорошо, и, если бы не пристрастие к табаку, произошла бы массовая трагедия.

— Буквально на днях работники Строительного управления №45 чудом избежали опасности, — рассказала журналистам главный государственный инспектор труда Советского района Гомеля Маргарита Литвиненко. — Они в настоящее время выполняют подрядные работы в интересах вышкомонтажного управления «Белоруснефти» в Буда-Кошелевском районе. Вдали от производственной базы люди показали такое пренебрежение к элементарным нормам безопасности, что мобильную группу к ним вызывали уже не органы власти, а сам генподрядчик.

И все равно произошло то, что должно было: обрушилась плита перекрытия и упала с третьего на второй этаж. Всего за пять минут до этого в нижнем помещении находились десятеро рабочих СУ-45, которые вышли перекурить. Жертв удалось избежать только благодаря этой случайности!

Разумеется, по факту обрушения конструкций была проведена самая тщательная проверка, а все виновные — строго наказаны. Однако лишение премий и даже увольнение можно считать абсолютной мелочью по сравнению с главным: благодаря своевременному выходу на перекур строители остались живы.