Бегущие олигархи 5 Татьяна Росс

19.07.2018, 13:13

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В России быстро «забудут», что беглецы в розыске.

Этапы большого пути:

1. владелец заводов/пароходов, депутат и помощник губернатора

2. преступник, объявленный в розыск за хищения государственной собственности

3. политэмигрант и гражданин Королевства и назад...

4. депутат... или преступник? Или это одно и тоже? Я немного запуталась...

В Россию из Англии возвращаются, истосковавшиеся по Родине (?), беглые российские миллионеры/олигархи. В программе Андрея Малахова поведали душещипательную историю Сергея Капчука: наворовал, намошенничал, наделал преступлений выше крыши... и когда его почти поймали и хотели посадить (за хищения государственных средств), сбежал. Естественно, предварительно слив украденные миллионы на Запад. Теперь просится назад.

Биография этого простого русского паренька поражает. Он стал заместителем губернатора Екатеринбурга в 24 года (!), а также и владельцем заводов/пароходов. "В России я занимался политикой. В прошлом работал в Кремле и был депутатом в России. Я владел большим металлургическим заводом. Мои инвестиции и тяжелый труд привели меня на вершину политической жизни России" (из интервью с Капчуком). Вот так. Но на вершине было много соблазнов. А денег хотелось много. И быстро.

В 2005 году его прижали и объявили в розыск, пришлось бежать. Рванул на Кипр, потом в Эмираты. Но Эмираты подписали договор о выдаче России беглых, переселился в Англию. Там друзья по несчастью научили, как получить убежище (убежал же от преследований) и гражданство.

Бывший свердловский депутат-бизнесмен, объявленный в РФ в розыск... стал политэмигрантом и... зажил на широкую ногу. Сергей Капчук стал зваться – Серж Виндзор. Губа не дура, стал однофамильцем представителей правящей династии монархов страны. Примазаться к королевской семье решил.

Но вот незадача, английское правосудие решило разобраться с деньгами, которые ввезли эти беглые парнишки в Королевство. И стали конфисковывать их деньги, закрывать счета в банках. Миллионеры стали разбегаться кто куда. Абрамович резко надел кипу и стал евреем. Но большинство не такие везунчики, а потому им приходится бежать назад, в Россию.

Полный нонсенс. Выше моего понимания. Человек, на которого заведено уголовное дело в России, спасается, укрываясь в Англии. Теперь же, спасаясь от преследований в Англии, просится вернуться в Россию. То есть в страну, где он в розыске. Вы понимаете? Я не очень.

Но и это еще не все. Бывший уральский бизнесмен признался корреспондентам программы "Вести" телеканала "Россия" в том, что готов вернуться на Родину и снова включиться в российскую политическую жизнь. Слышали? Видели? ОН ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ И ВЛИТЬСЯ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ. Человек, который в розыске за хищения государственной собственности... собирается заниматься политикой.

Все, о чем я написала выше, факты. Теперь пару мыслей на сей счет. Англия собирается вернуть арестованные миллионы российскому государству. Не Капчуку. А России. Что делать таким, как Капчук? Они будут возвращаться. А вместе с ними вернутся и украденными миллионы (но не сами они их привезут на Родину, теперь эти миллионы будут возвращаться английскими властями). В России быстро "забудут", что беглецы в розыске. Им даже дадут удобные кресла с хорошими возможностями наворовать миллионы снова. Благо есть еще что украсть.

Кроме того, многие говорят, что внезапное возвращение Капчука может быть чревато: экс-депутат знает много. Участники тех событий и косвенно причастные к ним лица по сей день находятся в исполнительной и законодательной власти. Срок давности по некоторым эпизодам еще не истек. И предоставленная Сергеем Капчуком информация может быть использована. Так что – или закопать его по быстрому, или в кресло посадить.

Коллеги Капчука по бывшей российской жизни причиной возвращения Сергея считают любовь к Родине. Вы верите?

Капчук выглядит отлично – холеный, в шикарном костюме. Сказал, что его богатый опыт и знания принесут пользу Родине. Вы верите?

Капчук не один. Есть так называемые "списки Титова". В них вносятся беглецы, которые так же, как и Сергей Капчук, истосковались по Родине и готовы вернуться и принести ей пользу. А судя по тональности, в которой велась программа Малахова, из Капчука пытаются слепить героя. Это не только мне так показалось. К чему бы это, как думаете?

Татьяна Росс, kasparov.ru