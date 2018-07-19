Венец кривосудия 1 Дмитрий Растаев

19.07.2018, 13:25

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Дмитрий Растаев

В наши дни сами знаете, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями.

«Не все, кто находится здесь, принадлежат к ним. Не все, кто принадлежит к ним, находятся здесь». Когда-то такие надписи красовались в Испании на стенах сумасшедших домов. В сегодняшней Беларуси ими можно украшать ворота пенитенциарных учреждений.

В русском языке для лиц, совершающих предосудительные действия, есть два обозначения - преступник и злоумышленник. На первый взгляд - синонимы, но если разобраться, означают они разные явления. Не каждый преступник - злоумышленник, и наоборот.

Злоумышленник - человек, имеющий злой умысел и реализующий его. При этом он может и не выходить за рамки закона. Преступник - человек, преступивший закон. Однако не все преступники - носители злого умысла. Некоторые преступают закон случайно, по неосторожности, а то и просто не догадываясь, что их шаги противоречат закону.

Приговор бизнесмену Александру Кныровичу сегодня широко обсуждается в обществе. Публика возмущена суровостью вердикта - вместо того чтобы приносить пользу на воле, успешный бизнесмен будет «шить варежки» за решеткой. Но при всем при том это еще не венец белорусского «кривосудия» - все-таки в деле Кныровича есть моменты, которые можно расценить как сомнительные. Иногда же отечественное кривосудие кидает за решетку людей, не только не совершивших ничего злонамеренного, но наоборот, сделавших много добра.

В конце прошлого года суд Кировского района приговорил к 4 годам колонии усиленного режима экс-директора бобруйского «Водоканала» Олега Титова, которому вменили «превышение служебных полномочий» и «порчу земель». В чем же заключались эти «превышение» и «порча»?

Осенью 2010г. под Бобруйском началась прокладка водоотводящего канала между Березиной и северной частью водоема в урочище Белый Берег - чтобы устранить болото в районе водоводов, из которых город брал питьевую воду. Инициировал работы бобруйский «Водоканал», которым тогда руководил Титов. В 2011г. работы были завершены, благодаря чему Бобруйск стал бесперебойно обеспечиваться водой. Кроме того, была спасена верхняя протока, питающая водоем в Белом Береге, - без подпитки озеро высыхало и заболачивалось. Благодаря каналу в нем также восстановилось нерестилище. Да и вообще нехватка воды в том озере была опасна, поскольку оно имело еще и пожарное значение.

Казалось бы, молодцы, ребята, хорошее дело сделали. Но это - по здравой человеческой логике. Государственная же логика в Беларуси не всегда отличается здравостью. Вскоре у «Водоканала» начались проблемы. Госинспекция животного и растительного мира инициировала разбирательство по поводу «самовольного захвата земель». Оказалось, что заболоченные и заросшие участки принадлежали другому хозяину. И хотя относился он к ним не по-хозяйски, крайним оказался «Водоканал», который эти земли довел до ума. Кроме того, прокладка канала не была согласована с Минприроды - работы велись в старом русле реки, и в «Водоканале» решили, что они попадают под категорию ремонтных, а значит, в согласовании не нуждаются.

В общем, это был как раз тот случай, когда люди нарушили закон не по злому умыслу, а по незнанию. Но нарушение есть нарушение. В 2013г. бобруйский суд привлек «Водоканал» к административной ответственности. Казалось, на этом можно было бы поставить и точку - но нет, всё только начиналось. В 2014г. делом занялся областной Экономический суд. Он обязал «Водоканал» возместить государству причиненный «вред» - это обошлось предприятию в 584 млн 800 тыс. старыми деньгами. Опять же, по здравой логике конфликт на этом можно было бы считать исчерпанным - но где государство, а где здравая логика!

В июне 2017г. суд Кировского района начал рассматривать уголовное дело, заведенное персонально на Олега Титова. Как тот ни старался достучаться до разума, как ни доказывал, что выстроенный канал принес государству огромную пользу, - все без толку: человека бросили за решетку. Правда, через некоторое время облсуд заменил лишение свободы на ограничение, но жизнь человека все равно уже была сломана.

Притом что Титов - не какой-нибудь мелкотравчатый начхоз: в Бобруйске это фигура знаковая - редкий для Беларуси пример руководителя, который уважаем не только на своем предприятии, но и во всем городе. При нем на «Водоканале» была произведена серьезная модернизация, на городских улицах появились водоколонки затейливого дизайна, возле которых охотно фотографируются туристы. Старую водонапорную башню в центре города он переделал в ресторан, а рядом установил скульптуру Шуры Балаганова, героя романа «Золотой теленок». За годы его руководства был построен первый в городе дом с автономными системами горячего водоснабжения и отопления, а также реконструирован и пущен в дело прогулочный теплоход «Мечта». И, кстати, именно тот водоотводящий канал, который признали «порчей земель», летом 2015г. стал преградой для распространения огня во время лесного пожара.

Удивительно в этой истории и то, что, пока строился канал, государство не возникало. Зато когда работы закончились - пошло-поехало: штрафы, компенсации «ущерба», издевательство над человеком. Все это наглядный пример того, как отечественное кривосудие смыкается с нашей конфискационной экономикой и далекой от гуманизма политикой. Да, формально человек преступил закон, но злоумышленник в этой истории не он, а те, кто, манипулируя буквой закона, сломал жизнь одному и показал другим, что у нас бывает с людьми, которые выбиваются из серой массы, пусть даже с благими намерениями. В наши дни сами знаете, куда ведет дорога, вымощенная этими намерениями.

Дмитрий Растаев, «БелГазета»