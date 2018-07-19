Могилевский журналист: Судья Костюк проигнорировала Конституцию 3 19.07.2018, 13:59

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Областной суд оставил в силе штраф могилевским фрилансерам.

Теперь Алина Скребунова и Евгений Глушков вдвоем должны будут выплатить государству 80 базовых величин за журналистскую деятельность, сообщает могилевская «Весна».

Судья Могилевского областного суда Михаил Мельников 19 июля рассмотрел жалобу фрилансеров Алины Скребуновой и Евгения Глушкова на решение суда Ленинского района.

29 мая судья Татьяна Костюк присудила Скребуновой 50 базовых величин, а Глушкову — 30 базовых величин штрафа за сотрудничество с телеканалом БелСАТ.

В вину обоим вменялось создание двух сюжетов. Первый из них был посвящен ошибке могилевских властей, из-за которой выселили жильцов домов по улицам Строителей и Заслонова, второй – самоубийству руководителя агропромкомплекса «Купаловское» Дмитрия Василевского в Шкловском районе.

По мнению КГБ, который инициировал административные дела, Глушков и Скребунова приняли участие в «незаконном изготовлении продукции СМИ», чем нарушили закон.

Фрилансеры ещё до суда первой инстанции заявили о политическом характере своего преследования. На заседании 19 июля в Могилевском областном суде Евгений Глушков настаивал, что суд и милиция «фактически отказались обеспечивать реализацию гарантированных государством конституционных и неотъемлемых прав граждан на свободное выражение мнений и убеждений и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений и о политической и международной жизни».

Он также обратил внимание на промашки, которые сделала судья Костюк при рассмотрении дела 29 мая: нелогичность выводов, игнорирование Конституции и международных договоров, размытость формулировок в судебной решении.

Судья Михаил Мельников заслушал доводы фрилансеров, но решения Ленинского суда не отменил. Решение о штрафе для Скребуновой и Глушкова вступило в силу.