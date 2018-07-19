В Минске ОМОН задержал защитников Куропат 6 19.07.2018, 14:19

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Активисты раздавали информацию с призывом бойкотировать ресторан в урочище.

Сотрудники минского ОМОНа задержали активистов «Европейской Беларуси» Ольгу Николайчик, Леонида Кулакова и Майю Наумову, которые пришли на пикет к ресторану «Гранд Кушавель», принадлежащего совладельцу скандального развлекательного комплекса возле Куропат, сообщает «Радыё Свабода».

Акция продолжалась всего несколько минут. Активистов предупредили, что их акция не санкционирована, а потом забрали в микроавтобус. Активисты не смогли раздать свои листовки с осуждением деятельности владельца ресторана, который не хочет сворачивать развлекательный центр возле Куропат.