Фотофакт: Самая странная стройка частного дома в Беларуси 8 19.07.2018, 14:20

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Фото: tut.by

Строится все из бэушных материалов, но с фантазией.

Журналисты tut.by гуляли по Ждановичам и на улочке с красивым названием Озерная увидели это. «Ничего себе, что это такое громадное рухнуло?» — подумали. «Этот дом еще строится! — уточнили строители, которые облагораживают соседний коттедж. — Вот на днях хозяина видели, приезжал, что-то тут копал, кирпичи клал».

Если внимательно присмотреться, под кучами бэушных кирпичей и блоков можно разглядеть цоколь строения с королевским въездом в гараж, лестницу, ведущую к парадному входу, намеки на потенциальные башни.

Строится все из бэушных материалов, но с фантазией. Одни псевдоарочки чего стоят.

Кое-где конструкции, похоже, все-таки рухнули, бетон осыпался, торчит арматура.

Но силы, вложенные в стройку, не могут не вызывать восхищения — шикарные метровые валуны в несколько тонн, выложенные оградой, даже завораживают.

Строители говорят: хозяйка их дома не раз обращалась в сельисполком.

Вид-то у стройки устрашающий. Перед гостями неудобно, и самим смотреть удовольствия мало.

Кстати, участок под стройматериалами — 16,8 сотки. И весь — под завалами бэушных стройматериалов. Склад материалов и напротив, за дорогой, у озерца.

Журналисты позвонили в сельсовет, назвали адрес стройки — там моментально поняли, о каком доме речь. Устало констатировали: все административные ресурсы исчерпаны.

— С владельцем этого дома мы уже не знаем, что делать. Все меры административного воздействия были приняты. Мы вносили не одно предписание о наведении порядка на участке и прилегающей территории, за неисполнение предписания составлялся административный протокол, суд его оштрафовал. Надо отметить, что в суд хозяин участка является, там обещает все исправить, штрафы платит. И больше ничего не делается, — рассказали в сельисполкоме. — 12 июля направлено письмо директору Минского областного кадастрового агентства, чтобы была произведена оценка того, что находится на участке. Не представляем, как вот это будут оценивать… И будем в судебном порядке ставить вопрос об изъятии участка. Другого выхода мы не видим.

Земельный участок предоставлен давно как нуждающемуся, двадцать лет назад получить землю было просто.

Владельцу стройки, Николаю Михайловичу, за шестьдесят. Встретиться на стройке не получилось, но удалось побеседовать по телефону.

— Вы вчера были возле моего дома? Так почему ко мне не подошли? — удивляется Николай Михайлович. — Я был, работал, в семь вечера только уехал.

— Так не видели мы вас на стройке. Разве что вы где-то с обратной стороны дома работали.

— Ну, может быть. Да, я достраиваю дом. Да, сам практически, иногда помогают приятели. Вчера хотел кран подогнать. Площадку под него выровнял, а потом узнал про оранжевый уровень опасности — пришлось от крана отказаться.

— А что вы в итоге хотите построить? Замок какой-то вырисовывается.

— Ну да, может, что-то такое и получится. Но сейчас этаж достраиваю, стены, скоро уже крыша будет делаться. Это будет двухэтажный дом с мансардой. Если получится согласовать, будет еще и мостик с круглой площадкой, до озерца, — красиво должно получиться.

Николай Михайлович говорит: да, материалы — с разрушенных зданий, плюс что-то докупается. Новость, что его участок подумывают изъять, его удивила.

— Как изъять? На каком основании? Я одно строение всю жизнь делал! Скоро дострою, не волнуйтесь. Я уже в этом году практически крышу сделаю. Участок приватизировал больше 10 лет назад. Предполагалось, что дом будет для моей семьи и семьи сестры. Но у сестры изменились планы, а дом уже был заложен. Провел воду и газ. Да, стройка какое-то время не двигалась, частично разрушилось, но до осени, повторю, будет дом под крышу. Внутренней отделкой займется уже сын. Он заканчивает вуз, будет программистом — так что средств хватит. А кто нажаловался на меня, соседка?

— Нет, мы наткнулись на дом. Решили, что это что-то большое рухнуло.

— Почему рухнуло?! Разве не видно, что там все стоит стабильно, крепко. Все разрушится, а это будет стоять — запомните! Там стены до метра толщиной. Осенью приезжайте, сами все увидите.