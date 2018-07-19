Видеохит: Пассажир заснул на багажной ленте в аэропорту 4 19.07.2018, 14:30

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Когда багажная лента поехала, 36-летний мужчина продолжал спать.

Житель Норвегии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ожидании своего рейса в аэропорту столицы прилег на багажную ленту и заснул мертвецким сном, пишет segodnya.ua.

Когда багажная лента поехала, 36-летний мужчина продолжал спать. Незамеченный службами римского аэропорта Фьюмичино турист проехал на ленте около 50 метров, пока не оказался перед мощным сканером, просматривающим содержимое чемоданов.

Тогда удивленный сотрудник службы досмотра увидел на экране скрюченное тело человека на багажной дорожке в позе эмбриона. Он остановил ленту и известил об инциденте полицию и службы аэропорта.

Из-за опасений, что рентген мог причинить вред здоровью незадачливого норвежца, его после извлечения с багажной ленты доставили в госпиталь для обследования.