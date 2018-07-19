Брестское «Динамо» за один день изменилось до неузнаваемости 19.07.2018, 14:43

2,646

Следите за руками.

16 июля брестское "Динамо" вышло против "Шахтера" в таком составе:

Гутор — Веретило, Филипович, Гаврилович (к) — Залеский, Каргас, Юзепчук, Витус — Савицкий, Милевский, Фамейе.

Брестчане уступили на глазах у Марадоны, но сыграли в целом неплохо, пишет "Прессбол".

А поражение случилось из-за а) слабой реализации при огромном количестве моментов (только Фамейе загубил три-четыре выхода один на один); б) из-за авантюрных решений главного тренера Алексея Шпилевского (чего только стоит одновременная замена обоих крайних защитников, а затем и Милевского на неопытного Садовского). К тому же два предыдущих матча при новом рулевом "Динамо" выиграло.

Тем не менее через два дня брестское "Динамо" выйдет против "Луча" в кардинально ином составе. Кто угадает брестский "старт", тот действительно разбирается. Попробуйте.

Для начала можно вычеркнуть тех, кто на поле точно не появится. А это лидеры нынешней команды Артем Милевский, Павел Савицкий и капитан Алексей Гаврилович, которые покидают клуб по пока не выясненным причинам. Пресс-секретарь брестского "Динамо" 19 июля Ольга Хижинкова сказала вот что:

- Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже. Причины, по которым "Динамо-Брест" расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы.

Кроме того, ведь еще ушли Легчилин, Лебедев, Готал и Афоаква.

Следующая задача посложнее: кто же тогда выйдет в основе? Ведь 19 июля — это день, когда открывается трансферное окно. А значит, брестчане в матче с "Лучом" смогут рассчитывать на всех новичков, которых уже подписали. А это весьма пестрая компания.

Пришли: защитники — Дениш Дуарте (Витория, Гимарайнш, Португалия, Д1), Кики (Днепр); полузащитники — Нойок (Динамо Мн), Кривец (Арка, Польша, Д1); нападающие — Нивалдо (Локомотив, Ташкент, Узбекистан — конец аренды), Хобленко (Лех, Польша, Д1).

Причем среди новичков сразу пять легионеров (всего в команде их теперь десять), а ушли/уходят в основном белорусы. Это тоже проблема для тренерского штаба: ведь лимит на легионеров в чемпионате Беларуси никто не отменял, и на поле одновременно могут находиться лишь пятеро иностранцев. Так что в Бресте складывается забавная ситуация: среди легионеров за место в "старте" конкуренция будет высочайшая, а вот белорусам попроще, что ли.

Ну, смотрите: за два места в опорной зоне будут бороться Каргас, Осучукву и Нойок — все ребята с амбициями. Одно место среди трио защитников гарантировано белорусу Веретило. На еще два претендуют Филипович, Дуарте и Кики. В атаку и выпустить некого, кроме Нехайчика (иначе на поле случится перебор легионеров). А Фамейе, столько не забивший "Шахтеру", теперь озирается на Нивалдо и Хобленко. При этому у Залеского и Витуса на флангах особой альтернатиыв нет. У Кривца в качестве творческой единицы в центре поля — тоже.

В общем, людей вроде и много, а конкуренция лишь на отдельных позициях. И ладно "Луч" — впереди ведь еврокубки. Лига Европы может не простить настолько радикальных перестановок накануне квалификации.

Ну и мой вариант состава на субботу. Главное, правильно рассчитать легионеров в "старте" до пяти.

Гутор — Веретило, Филипович, Дуарте — Залеский, Каргас, Нойок, Кривец, Витус — Нехайчик, Фамейе.