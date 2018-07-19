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«Путин, как дожить до пенсии?!»: возле Госдумы РФ прошли протесты

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  • 19.07.2018, 14:54
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Фото: AFP

Повышение пенсионного возраста принимается россиянами в штыки.

В Москве у здания Государственной думы России, которая сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, прошли одиночные пикеты противников реформы. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

В акциях приняли участие лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин и координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

По оценке Удальцова, у здания Госдумы собрались около 200 человек. К ним вышли депутаты от КПРФ и "Справедливой России", которые говорят, что будут голосовать против законопроекта. По данным "Интерфакса", там же находятся сторонники пенсионной реформы. Полиция не вмешивалась в происходящее.

В Санкт-Петербурге движение "Время" провело акцию "Дождался пенсии", усадив на ступеньки приемной " Единой России "скелет с соответствующей табличкой.

Фото: Reuters

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