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Удивительное бесстыдство

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  • Дмитрий Гудков
  • 19.07.2018, 15:21
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Дмитрий Гудков

Это не реформа. Это – грабеж.

Смотрю заседание Госдумы по пенсионной «реформе». И это удивительное бесстыдство. Глава Минтруда Топилин с трибуны заливает глаза божьей росой: «Наша главная цель – повысить пенсии!» Ему помогает статусные депутаты: «Повышение пенсионного возраста – это новая философия отношения к труду». Помнится, несколько дней назад глава Минфина Силуанов и вовсе заявлял, что пенсия в 60 лет – это оскорбительно.

А ронять рубль в два раза, чтобы помочь Сечину – не оскорбительно? А повышать НДС – не унижает? А довести страну до оттока сотен миллиардов долларов за годы, начиная с украинской авантюры – высшая доблесть? Вызвать на свою голову санкции, добить людей «контрсанкциями», кто выжил – тех сжечь в очередной гибридной войне – все это вы считаете грамотной политикой? И вы – вот именно вы – теперь предлагаете поверить вам еще раз? Меньше есть, чтобы вы могли больше пить? Пока тот же Сечин и прочие Ротенберги с Ковальчуками не перестанут наживаться непосильными распилами, ни о каких «реформах» не может идти речи. И не только из-за морали. Просто любая экономия средств исчезнет в их бездонных карманах, а обнаружится в офшорах, в виолончелях, в чемоданах кокаина.

Хотите, чтобы крокодильим слезам верили? Покажите пример! Сколько пенсии и зарплаты у вас самих? Давайте, расскажите и откажитесь. Выйдите на ту же трибуну и скажите: «Я была тогда с моим народом». Время затянуть пояса потуже! И я не шучу.

Пенсионный фонд трещит по швам? – Правда. Возраст нужно повышать? – Отлично. Ну так скажите честно. Покажите цифры. Покажите, что вы готовы не только резать и стричь население, но ужаться сами. Министр Силуанов пусть откажется от 1,7 миллиона зарплаты в месяц – уверен, на старость он уже накопил. Депутат пусть откажется от служебной машины. На метро, на автобус, бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках отдельно взятого организма. И так далее, каждый ужимается, как умеет. Медведев с криком «денег нет» снимает последние кроссовки.

Только при этом условии – вашего честного поведения – вам, может быть, поверят, когда увидят, что вы умеете не только портить жизнь другим, но и вместе с ними переносить тяготы. Ведь даже Счетная палата насчитала, что «реформа» — тык пальцем в небо. Никаких расчетов нет, нет гарантий, что через 5 лет не придется еще раз ужимать и урезать. «Элита тем и отличается от элитки, что переживает все трудности вместе с народом, а не скидывает их на него. Не подозревали?

Нужна настоящая реформа. Не ее имитация в виде банальной экономии бюджета, а комплекс мер.

Вы увеличиваете рынок труда на 16 миллионов человек? – Так продумайте меры борьбы с безработицей. Вы лишаете сотни тысяч детей бабушек? – Так создайте детские сады в нужном объеме. Вы игнорируете льготников (я не о силовиках)? – Так компенсируйте им другими способами.

А главное – гарантируйте, что средства, сэкономленные на пенсиях, не пойдут в Сирию, очередным путинским криминальным дружкам, не будут зарыты в новые трубы и спрятаны на ваших виллах. Не можете? – Тогда что вы делаете во власти.

Это не реформа. Это – грабеж. Ничего не обещающий, ничего не меняющий к лучшему. «Спасибо, что живыми уйдете», – вот, что сейчас по-честному вы должны сказать людям. Но и это – до очередной «реформы».

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


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