Инспектор РЭП про «дело кровельщиков»: Замять скандал теперь будет сложно 19.07.2018, 15:31

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У бригады кровельщиков взяты подписи для проведения почерковедческой экспертизы.

По словам бригадира кровельщиков Сергея Вечерского, участковый отобрал образцы подписей членов бригады для проведения почерковедческой экспертизы. Сотрудник милиции опрашивает кровельщиков и руководство треста «Белтрансстрой», пишет praca-by.info.

Участковый инспектор милиции ГОМ-1 Московского РУВД Минска капитан милиции В. Данченко отказал бригаде кровельщиков в возбуждении уголовного дела по статье 380 (подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов) и статье 395 (фальсификация доказательств). Свое решение участковый обосновал тем, что якобы доверяет внутреннему убеждению судьи.

Прокурор Московского района отменил постановление участкового и направил дело на новое рассмотрение начальнику Московского РУВД Минска с поручением опросить всех заявителей по существу обращения.

- Судя по всему, руководство дало команду участковому разобраться в ситуации и при необходимости возбудить уголовное дело. Действия участкового подтверждают мои слова, - прокомментировал правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.- Замять скандал теперь будет сложно.

Кровельщики, по их словам, готовы указать на ответственного работника треста, которого подозревают в подделке подписей.

Приговор по уголовному делу - это повод для пересмотра любого гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом юрист РЭП доложит 19 июня Минскому горсуду, который рассматривает кассационную жалобу кровельщиков на решение суда Московского района Минска.