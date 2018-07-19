Как в Македонии будет проходить референдум об изменении названия страны 19.07.2018, 15:40

Cформулирован вопрос, на который должны будут ответить на референдуме.

Премьер-министр Македонии официально анонсировал вопрос, на который граждане его страны должны будут ответить на референдуме об изменении названия страны осенью этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Associated Press.

После встречи с лидерами политических партий глава правительства Зоран Заев сообщил, что вопрос будет звучать следующим образом: "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Республикой Греция?".

Заев отметил, что референдум будет "консультативным", как это предусмотренно законодательством страны, но добавил, что "народное слово будет окончательным для всех политических партий".

Лидер главной оппозиционной партии VMRO-DPMNE Христиан Микоски вышел с заседания, требуя еще одного раунда переговоров. Дальнейшие обсуждения планируются позже в четверг.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.

Парламент Македонии уже дважды ратифицировал соглашение, но президент страны отказывается его подписывать.