Девушка, которую отец взял в заложницы: Держали, выпустили, жива 5 19.07.2018, 15:43

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Фото: Дмитрий Брушко

Предполагаемый мотив захвата заложницы в банке в Заславле связан с внутрисемейными отношениями.

Об этом сообщает пресс-служба СК Беларуси. Сама же девушка уже дома, пишет tut.by. «Жива, но не рада, что умер он», — говорит она.

Сегодня отделение «Белинвестбанка», где вчера Сергей К. взял в заложницы 23-летнюю дочь Дарью , работает в штатном режиме. Правда, никто из сотрудников не готов в подробностях вспоминать происшествие. Сотрудницы банка звонят управляющему, но он тоже отказывается давать какие-либо комментарии.

Отделение банка находится в одном здании с кафе, гостиницей и частной компанией. В гостинице говорят, что днем к ним пришли из милиции и попросили никуда не выходить. Они так и просидели до вечера.

Девушка, которая была заложницей, уже дома. Говорит, что общаться с журналистами у нее нет «ни сил, ни желания».

— Потому что очень много грязи вылили ваши коллеги, написали полный бред, не расследовав и не разузнав. Зачем мне что-то рассказывать? Главное, что знаю я, что произошло, и знают те люди, которым нужно, знают правоохранительные органы.

— Вас так долго держали в банке…

— Держали, выпустили, жива.

На прощание девушка добавляет, что «не рада, что умер он».

Местные рассказывают, что «отец растил Дарью в одиночку, души в ней не чаял, очень любил внука — на рыбалку с ним ездил».

Тем временем управление Следственного комитета по Минской области продолжает устанавливать обстоятельства происшествия в отделении банка. Предварительное расследование уголовного дела по п. 3 ч. 2 ст. 291 (Захват заложника, совершенный с применением во время захвата либо удержания лица насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего) поручено следственной группе, сообщает СК.

Продолжаются осмотры, выемки, допросы свидетелей, всех задействованных участников, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения, собираются характеризующие материалы. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская в отношении потерпевшей, посмертная психолого-психиатрическая в отношении нападавшего, генотипоскопические, биолого-генетические, а также по изъятому орудию преступления.

Напомним, вчера в здании гостиницы на улице Советской в Заславле в помещении банка мужчина взял заложницу. Позже милиция сообщила, что ликвидировала 46-летнего нападавшего и освободила заложницу. 23-летняя девушка, по предварительным данным, беременна. Она не пострадала.