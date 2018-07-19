Freedom House: Cамые свободные страны в мире - Финляндия, Швеция и Норвегия 19.07.2018, 15:54

Все три страны набрали максимальный балл.

Финляндия, Швеция и Норвегия возглавили рейтинг свободы стран «Свобода в мире – 2018», составленный правозащитной организацией Freedom House. Все три страны набрали максимальный балл (100), как и год назад, пишет «Европульс».

В первой пятерке оказались Нидерланды, а также Канада и Австралия.

Индекс «Свобода в мире» оценивает политические права и гражданские свободы. Все страны разделены на 3 категории: «свободные» — их в этом году 45%, в том числе все страны ЕС; «частично свободные», которых оказалось 30%, и «несвободные» — их 25%. Россия оказалась в группе «несвободных» стран, набрав всего 20 баллов; столько же набрали Вьетнам и Конго.

Составители отмечают, что сейчас для свободы не лучшие времена: из 195 стран рейтинга 71 ухудшила свои позиции за последние 10 лет и только 35 стран улучшили показатели. В целом уровень свободы в мире последние 12 лет снижается.