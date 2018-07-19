Видеохит: Хозяин уговорил собаку «обокрасть» свою жену 19.07.2018, 15:56

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Владелец пса по праву гордится своим питомцем, ведь тот умеет выполнять множество трюков.

Мужчина уговорил своего пса по кличке Мистер Печенька обокрасть свою супругу. Весь процесс он снял на камеру, после чего опубликовал видео в Сети, пишет korrespondent.net.

В видео показано, как хозяин животного, находящийся за кадром, уговаривает его достать деньги из сумки супруги. Собака изначально колеблется, после чего выполняет просьбу хозяина.

"Хороший мальчик! Поспеши, пока мама тебя не заметила!", - упрашивал мужчина свою собаку.

В итоге животное "обокрало" хозяйку на сто долларов.