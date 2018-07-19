В минской 5-этажке во время дождя залило квартиры на всех этажах 19.07.2018, 16:25

Люди винят в случившемся местное ЖЭУ.

Один из подъездов дома №110 на проспекте Рокоссовского после дождя превратился в 5-этажный аквапарк: залило все вплоть до основания дома, закоротило счетчики, жильцам пришлось вызвать МЧС, и следующие 18 часов дом провел без электричества, пишет tut.by.

Люди винят в случившемся местное ЖЭУ и то, что оно с прошлого года не устраняет неисправности в системе водоотвода. ЖЭУ парирует: локальный ремонт кровли проводился, а капитальный начнется в хорошую погоду.

— Вся вода сбрасывалась в квартиры, подъезд, искрили и дымили щитки, люди с верхних этажей спасали свои затопленные квартиры, остальные вычерпывали воду, — описывает апокалипсис Наталья, жительница дома. — Приехало МЧС и обесточило подъезд, при этом из представителей ЖЭСа не было никого, лишь в районе 21:00 появился и. о. директора.

По словам жильцов, первая заявка о залитии поступила еще год назад, а с 18 мая только две квартиры на Рокоссовского заливало 11 раз.

— Из-за постоянных протечек на стенах подъезда появилась плесень и грибок, — говорит Наталья. — Бездействие ЖЭСа повлекло затопление всего подъезда, порчу электропроводки и имущества жильцов. Капитального ремонта кровли по настоящий момент произведено не было, системы водоотвода продолжают оставаться неисправными, швы и трещины никто не заделал. По прогнозам синоптиков, дожди будут лить еще не один день, а впереди осень. Что нас ждет дальше — мы даже представить боимся.

ЖЭУ: «Ремонт кровли начнем в хорошую погоду»

Ситуацию прокомментировал Евгений Заборовский, главный инженер ЖЭУ-2 Ленинского района:

— Мы выявили одну из причин залития. Это разгерметизация воронки ливневой канализации, которую внешне не видно, поскольку она находится в межэтажном перекрытии. Неисправность устранили на следующий же день для того, чтобы минимизировать залитие, которое может повториться, если сегодня пойдет дождь. Сейчас ведем переговоры по выбору подрядной организации для выполнения работ по ремонту всего кровельного покрытия этого дома. С понедельника при благоприятной погоде начнем его менять.

— А почему ремонт не производился в течение минувшего года? Первая заявка о залитии поступила 25 июля, то есть год назад.

— На тот момент мы составили акт, где были выявлены дефекты кровельного материала, и сделали локальный ремонт. Ни одна заявка без ремонтных работ не остается. Но в данный момент мы приняли решение, что больше не будем делать локальные ремонты, а полностью осуществим капитальный ремонт всего кровельного покрытия.

— После просыхания поврежденных мест, через 15—21 день, будут составлены дефектные акты по последствиям залития в квартирах и будут составляться сметы на возмещение ущерба. Согласно этой смете жильцы смогут получить компенсацию в виде денег или ремонта, выполненного силами ЖЭСа, - заключил главный инженер.