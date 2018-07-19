Десять обещаний Жарко на посту министра здравоохранения 19.07.2018, 16:50

Василий Жарко

И что из этого получилось.

Вице-премьер Беларуси Василий Жарко, который 10 лет (2006-2016) занимал пост министра здравоохранения Беларуси, попал в число тех, кого вызвали на допрос в правоохранительные органы в рамках «дела врачей» - самом масштабном в истории суверенной Беларуси коррупционного скандала в медицинской области. По словам КГБ, в деле о злоупотреблениях чиновников уже более 60 фигурантов, 37 из них задержаны.

«Если бы знал, то меры были бы приняты уже тогда», - прокомментировал скандал сам Василий Жарко. «Свабода» вспомнила основные обещания топ-чиновника, который определял политику в медицинской сфере в течение целого десятилетия.

1. Очереди в поликлиниках

Жарко обещал, что уже в 2013 году очередей в поликлиниках не будет.

Результат. Очевидно, что это обещание осталось невыполненным. Очереди и многочасовое ожидание остаются неотъемлемым атрибутом государственной системы здравоохранения в Беларуси. Иногда терпение пациентов переходит все границы, как на прошлой неделе, когда в соцсети попали видеосъемки штурма кабинетов центральной районной больницы в Речице.

2. Дефицит кадров

Несколько раз Жарко обещал решить проблему дефицита медицинских кадров. Главная причина их недостатка, по cловам чиновника, - «текучесть». Он решал вопрос через увеличение приема студентов в медицинские вузы. За это его критиковал бывший вице-премьер Анатолий Тозик, по словам которого «мы превратились в полковую школу для соседних государств».

Жарко обещал, что уже к 2015 году все организации здравоохранения полностью будут укомплектованы врачами.

Результат. Однако даже в Минске многие поликлиники не укомплектованы нужным персоналом. Например, сегодня 25-я столичная поликлиника имеет 16 открытых вакансий, 14-я - 19 вакансий, 6-я - 10 вакансий, Не лучшая ситуация в регионах. Молодечненская центральная районная больница предлагает сегодня 14 медицинских вакансий, упомянутая выше речицкая районная больница - более 15.

3. Зарплаты медиков

Министр Жарко не раз обещал повысить медработникам зарплаты, так как «работа медиков должна оплачиваться выше».

Результат. По данным Белстата, средняя начисленная заработная плата в сфере здравоохранения в мае составил 731,1 рубля, что значительно ниже, чем в целом по стране.

По итогам 2017 года средняя зарплата в медицине по стране - 626,8 рубля (по Гродненской области - 568,1 рубля, по Минску - 794,2).

4. Продажа импортных лекарств

Министр Василий Жарко утверждал, что качество белорусских лекарств не уступает импортным. Делал шаги, чтобы население меньше покупало зарубежные лекарства. Говорил, что около 70% отечественных лекарственных средств - стоимостью до 1 доллара. Поставил задачу, чтобы к 2020 году количество белорусских лекарств на внутреннем рынке было не меньше, чем 55%.

Результат. Сейчас врачи рекомендуют пациентам в первую очередь белорусские препараты.

«У человека должен быть выбор, какими антибиотиками он хочет лечиться. Но нам такой выбор не дается», - сказал минский доктор, который просил сохранить анонимность.

5. Аптека - не магазин

При Жарко ужесточился контроль за продажей лекарств в аптеках. По рецептам стали отпускать около 40% лекарственных средств. Рецепт в аптеке должен был храниться в течение месяца. Жарко говорил, что граждане не должны ходить в аптеку, как в магазин.

Результат. Как сообщили в управлении фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения, ситуация с контролем за продажей лекарств после ухода Жарко с должности министра не поменялось.

6. Цены лекарств

Жарко говорил, что в Беларуси не должно быть необоснованного повышения цен на лекарства - как на отечественные, так и импортные. Мол, в ведомстве пришли к «жесткому решению» по этому вопросу.

Результат. В списке препаратов, цены на которые регулируются государством, уже более 1300 позиций. При этом проблема завышенных цен на лекарства остается. Большинство импортных лекарств стоит в Беларуси дороже, чем в соседних странах. Подтвердил эту проблему Лукашенко, который в начале 2018 года обещал разобраться с ценами на лекарства.

«Это не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства», - сказал он.

7. ИТ в здравоохранении

Жарко обещал внедрить систему выписывания электронных рецептов и электронных карт больного. Говорил, что «бумажек не будет». При этом высказывался за сохранение талонной системы в поликлиниках, «чтобы обеспечить медицинской помощью всех, кто обращается».

Результат. Талонная система в поликлиниках сохранилась, рецепты и амбулаторное карты пациентов остаются в основном бумажными.

В 2016 году Минздрав начал вводить автоматизированную систему «Электронный рецепт» с личными идентификационными пластиковыми карточками пациента. За это время, согласно официальной статистике, врачи выписали более 5 миллионов электронных рецептов, но бумажный документооборот по-прежнему доминирует.

8. Страховая медицина

Министр Жарко часто говорил, что Беларусь не будет переходить на страховую медицину. Мол, «белорусская модель здравоохранения основана на принципах, определенных учредителями советского здравоохранения». Он говорил, что это невозможно сделать из экономических причин, несмотря на отрицательный опыт России.

Результат. По мнению экспертов, белорусская система здравоохранения в течение длительного времени серьезно не реформировалась. Тем временем страховая медицина постепенно приобретает популярность: все больше не только частных, но и государственных компаний предлагают сотрудникам соцпакет с медицинской страховкой на обслуживание как в государственных, так и в частных медицинских центрах.

9. Больничные листы в частных центрах

Жарко говорил, что частные медцентры смогут выписывать больничные листы: «Пожалуйста, приходите, берите, выдавайте».

Результат. В крупнейших частных медцентрах «Лоде» и «Нордине» больничные листы выдают, но только при условии, что пациент обслуживается от страховой компании или от организации, которая имеет с медцентром договор на обслуживание. Частный клиент без страхового полиса получить такую справку не может.

10. «Работать открыто»

«Мы готовы работать открыто», - сказал в 2015 году на пресс-конференции министр Жарко.

Результат. По cловам опрошенных журналистов, здравоохранение остается одной из самых закрытых для освещения сфер в государственной системе.