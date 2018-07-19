закрыть
19 июля 2018, четверг, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пять продуктов, которыми нужно наесться в июле

  • 19.07.2018, 16:59
  • 3,496

Многие плоды не подлежат обработке, поэтому съесть их можно лишь несколько недель в году.

Если весна – это период зеленых и сочных продуктов, а август – это период спелых и насыщенных. То июль – это золотая середина! Ведь только в этот месяц в году вы можете насладиться продуктам с идеально сбалансированными вкусом, сочностью и спелостью, пишет кулинарный эксперт Евгений Клопотенко для nv.ua.

Когда мы выбираем сезонные продукты, мы не только заботимся о нашем бюджете (ведь цена на сезонные овощи и фрукты просто смешная), но и о здоровье. Ведь такого количества полезных веществ вы не сможете получить из других источников.

Июль – это месяц продуктов из огорода и леса. Так что это нужно использовать по максимуму. Как минимум, потому что больше такой возможности в этом году у вас не будет. А это практически преступление в кулинарном мире!

Продукты, которые нужно обязательно попробовать в июле:

Лесные ягоды и грибы. В июле все лесные ягоды и грибы имеют просто божественный вкус, уже в августе вы не сможете ими полакомится, потому что они очень быстро исчезнут с прилавков на рынке.

Обязательно купите лисички. Да, эти грибы можно будет найти и потом в замороженном виде, но поверьте, вкус свежих грибов с замороженными даже нельзя сравнить – это небо и земля. Приготовить их очень просто – обжарьте на сковороде со сливочным маслом, луком и веточкой розмарина минут 7-8.

Ежевика и черника – те, лесные ягоды, которые являются универсальной приправой ко всему. Их можно есть в сыром виде, но я предлагаю добавлять в ваши любимые блюда – жаркое, борщ, пюре или даже к котлетам. Они придадут блюду лесной аромат и насыщенный вкус. Если вы решили их консервировать – пожалуйста, не убивайте их вкус огромным количеством сахара. Это наихудшее, что вы можете сделать. А вот добавить к варенью можжевельник – наоборот, очень удачна идея. Это поможет только усилить этот лесной аромат!

Шелковица. Уже который год я не успевал ее купить, но в этом году успел, чему безумно рад. Ведь купить замороженную шелковицу у вас не получится – ее просто нет.

Если хочется сохранить вкус шелковицы на зиму – то лучше всего сварить варенье. Пожалуй, такое варенье входит в мой личный топ-3 самого вкусного варенья в мире. Советую закрывать его с добавлением лимонной цедры, которая удачно оттеняет вкус ягоды.

Такая же, кстати, история и с белой черешней. Вы не сможете ее купить в другое время года. Настоятельно рекомендую заморозить и добавлять зимой к своим кашам на завтрак.

Нетепличные помидоры. Вы можете правильно подметить, что помидоры у нас есть круглый год, мы к ним привыкли и уже не воспринимаем, как что-то особенное. Но именно в июле вы можете попробовать самые вкусные помидоры в году – выращенные не в теплице, а на огороде. В этих плодах можно почувствовать целый букет ароматов и вкусов. Честно говоря, я бы советовал их есть, как яблоки. Без термообработки и добавления других продуктов, чтобы просто ощутить вкус.

Если же вам хочется добавить их в салат, то не советую мешать с другими овощами, которые могут перебить вкус. Лучше всего нарезать тонкими слайсами с луком – это божественное дополнение к вашему обеду. А сохранить их зиму лучше всего не закатыванием в банки, а заквасить. Так помидоры приобретут другую структуру, но сохранят свой первозданный вкус.

Молодая морковь. Это тоже тот случай, когда шанс попробовать ее есть только несколько недель в году – в июле, конечно же. Молодую морковь тоже не замораживают, потому что она теряет структуру. Самый лучший способ приготовить молодую морковь – пожарить на гриле или же запечь в духовке с добавлением оливкового масла и лимона. Тогда морковь будет запеченной сверху и хрустящей внутри.

Крыжовник. Вам, наверное, знаком тот рецепт “царского варенья”, когда нужно в каждую ягодку запихнуть грецкий орех. Мне ужасно не нравится такой подход хотя бы потому, что это затратно по времени, а про количество сахара я вообще молчу. Советую есть крыжовник тоже без термообработки, а если хочется его сохранить на зиму, то лучше всего сделать из него изюм. Для этого крыжовник нужно подсушить в духовке при 180 градусах. Такой изюм можно добавлять в каши или даже к картофельному пюре зимой.

Самое главное задание в июле – это наестся этими свежими и перезрелыми плодами. Вместо того, чтобы потом грустить зимой из-за отсутствия свежих продуктов – цените то, что есть сейчас.

Каждый день лета нужно проживать с максимумом вкуса! Если вы будете осознанно подходить к выбору продуктов и отдавать предпочтение сезонным плодам, то никогда не будете страдать от недостатка витаминов или от незнания того, что же приготовить сегодня.


популярное за неделю

Мнение

Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция
До власти дорвались люди, которых интересует только коррупция Ольга Николайчик
Я - огромная заноза для Путина
Я - огромная заноза для Путина Уильям Браудер
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»?
Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? Хорди Соле