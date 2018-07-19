Пять продуктов, которыми нужно наесться в июле 19.07.2018, 16:59

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Многие плоды не подлежат обработке, поэтому съесть их можно лишь несколько недель в году.

Если весна – это период зеленых и сочных продуктов, а август – это период спелых и насыщенных. То июль – это золотая середина! Ведь только в этот месяц в году вы можете насладиться продуктам с идеально сбалансированными вкусом, сочностью и спелостью, пишет кулинарный эксперт Евгений Клопотенко для nv.ua.

Когда мы выбираем сезонные продукты, мы не только заботимся о нашем бюджете (ведь цена на сезонные овощи и фрукты просто смешная), но и о здоровье. Ведь такого количества полезных веществ вы не сможете получить из других источников.

Июль – это месяц продуктов из огорода и леса. Так что это нужно использовать по максимуму. Как минимум, потому что больше такой возможности в этом году у вас не будет. А это практически преступление в кулинарном мире!

Продукты, которые нужно обязательно попробовать в июле:

Лесные ягоды и грибы. В июле все лесные ягоды и грибы имеют просто божественный вкус, уже в августе вы не сможете ими полакомится, потому что они очень быстро исчезнут с прилавков на рынке.

Обязательно купите лисички. Да, эти грибы можно будет найти и потом в замороженном виде, но поверьте, вкус свежих грибов с замороженными даже нельзя сравнить – это небо и земля. Приготовить их очень просто – обжарьте на сковороде со сливочным маслом, луком и веточкой розмарина минут 7-8.

Ежевика и черника – те, лесные ягоды, которые являются универсальной приправой ко всему. Их можно есть в сыром виде, но я предлагаю добавлять в ваши любимые блюда – жаркое, борщ, пюре или даже к котлетам. Они придадут блюду лесной аромат и насыщенный вкус. Если вы решили их консервировать – пожалуйста, не убивайте их вкус огромным количеством сахара. Это наихудшее, что вы можете сделать. А вот добавить к варенью можжевельник – наоборот, очень удачна идея. Это поможет только усилить этот лесной аромат!

Шелковица. Уже который год я не успевал ее купить, но в этом году успел, чему безумно рад. Ведь купить замороженную шелковицу у вас не получится – ее просто нет.

Если хочется сохранить вкус шелковицы на зиму – то лучше всего сварить варенье. Пожалуй, такое варенье входит в мой личный топ-3 самого вкусного варенья в мире. Советую закрывать его с добавлением лимонной цедры, которая удачно оттеняет вкус ягоды.

Такая же, кстати, история и с белой черешней. Вы не сможете ее купить в другое время года. Настоятельно рекомендую заморозить и добавлять зимой к своим кашам на завтрак.

Нетепличные помидоры. Вы можете правильно подметить, что помидоры у нас есть круглый год, мы к ним привыкли и уже не воспринимаем, как что-то особенное. Но именно в июле вы можете попробовать самые вкусные помидоры в году – выращенные не в теплице, а на огороде. В этих плодах можно почувствовать целый букет ароматов и вкусов. Честно говоря, я бы советовал их есть, как яблоки. Без термообработки и добавления других продуктов, чтобы просто ощутить вкус.

Если же вам хочется добавить их в салат, то не советую мешать с другими овощами, которые могут перебить вкус. Лучше всего нарезать тонкими слайсами с луком – это божественное дополнение к вашему обеду. А сохранить их зиму лучше всего не закатыванием в банки, а заквасить. Так помидоры приобретут другую структуру, но сохранят свой первозданный вкус.

Молодая морковь. Это тоже тот случай, когда шанс попробовать ее есть только несколько недель в году – в июле, конечно же. Молодую морковь тоже не замораживают, потому что она теряет структуру. Самый лучший способ приготовить молодую морковь – пожарить на гриле или же запечь в духовке с добавлением оливкового масла и лимона. Тогда морковь будет запеченной сверху и хрустящей внутри.

Крыжовник. Вам, наверное, знаком тот рецепт “царского варенья”, когда нужно в каждую ягодку запихнуть грецкий орех. Мне ужасно не нравится такой подход хотя бы потому, что это затратно по времени, а про количество сахара я вообще молчу. Советую есть крыжовник тоже без термообработки, а если хочется его сохранить на зиму, то лучше всего сделать из него изюм. Для этого крыжовник нужно подсушить в духовке при 180 градусах. Такой изюм можно добавлять в каши или даже к картофельному пюре зимой.

Самое главное задание в июле – это наестся этими свежими и перезрелыми плодами. Вместо того, чтобы потом грустить зимой из-за отсутствия свежих продуктов – цените то, что есть сейчас.

Каждый день лета нужно проживать с максимумом вкуса! Если вы будете осознанно подходить к выбору продуктов и отдавать предпочтение сезонным плодам, то никогда не будете страдать от недостатка витаминов или от незнания того, что же приготовить сегодня.