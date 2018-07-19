Главным тренером сборной Беларуси по хоккею стал Андрей Сидоренко 2 19.07.2018, 17:11

1,058

Андрей Сидоренко

Контракт заключен на один год «с возможностью продления».

Главным тренером сборной Беларуси по хоккею стал Андрей Сидоренко. Такое решение принял исполком Федерации хоккея Беларуси. Отмечается, что с Сидоренко заключат контракт сроком на один год "с возможностью его продления", сообщает Еврорадио.

Андрею Сидоренко 22 июля исполнится 59 лет. Он — уроженец Челябинской области России, бывший советский хоккеист, заслуженный тренер Беларуси. В конце своей карьеры игрока Сидоренко выступал за минское "Динамо" (в 1988-1989 годах). Тренировал белорусские команды "Тиволи", "Химик-СКА", минское "Динамо", "Гомель". Последний его клуб — "Дизель" из российского города Пенза, выступающий в Высшей хоккейной лиге. Андрей Сидоренко уже был главным тренером национальной сборной Беларуси — в 1994-1996 годах. В 2004-2005 годах он работал со сборной Польши.

На следующем чемпионате мира сборная Беларуси будет бороться за возвращение в элитный дивизион. Первенство в группе "А" дивизиона 1 пройдет весной 2019-го в Казахстане. Соперниками белорусов будут сборные Казахстана, Венгрии, Южной Кореи, Литвы и Словении.